Состояние Саакашвили ухудшилось, он не смог встать с кровати – Ясько

Саакашвили голодает в тюрьме уже 44-й день Фото: ЕРА

"Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию! Но куда? В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдане. Пригнали реанимобиль в тюрьму", – написала она.

Она также процитировала слова врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, который, по ее словам, "находится внутри".

"Время уходит, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту становится хуже с каждым днем. Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет", – сказал он.

Ясько находится в Грузии. 12 ноября она посещала Саакашвили в тюрьме.

Сам политик требовал поместить его в гражданскую больницу.