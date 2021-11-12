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ПОЛИТИКА

Для освобождения Саакашвили Украина создает международную коалицию – Арахамия

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Саакашвили содержится в грузинской тюрьме
Саакашвили содержится в грузинской тюрьме
Фото: ЕРА

Украинские политики работают с представителями парламентов стран Европы, чтобы создать коалицию для освобождения из грузинской тюрьмы бывшего президента Грузии, главы Исполкома национальных реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом 12 ноября в перерыве ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, нардеп Давид Арахамия.

"Что касается политического характера [действий], то мы сейчас работаем с нашими коллегами из других европейских парламентов, чтобы создать так называемую международную коалицию парламентскую, где много представителей парламентов Европы совместно с нами будут давить (в положительном контексте) на грузинскую власть, чтобы они решали вопрос все-таки возвращения Михаила Саакашвили в Украину", – сказал он.

Отвечая на реплику о жесткой позиции относительно Саакашвили у властей Грузии, Арахамия подчеркнул, что "вода камень точит".

"Минимально на что мы можем рассчитывать – чтобы после объявления ему приговора он отбывал наказание в Украине", – объяснил нардеп.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

11 ноября Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу. Его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько подчеркнула, что на данный момент голодовка продолжается.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, приговор, парламент, голодовка, Европа, ток-шоу, Слуга народа, Давид Арахамия, Свобода слова Савика Шустера
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