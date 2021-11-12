Для освобождения Саакашвили Украина создает международную коалицию – Арахамия

"Что касается политического характера [действий], то мы сейчас работаем с нашими коллегами из других европейских парламентов, чтобы создать так называемую международную коалицию парламентскую, где много представителей парламентов Европы совместно с нами будут давить (в положительном контексте) на грузинскую власть, чтобы они решали вопрос все-таки возвращения Михаила Саакашвили в Украину", – сказал он.

Отвечая на реплику о жесткой позиции относительно Саакашвили у властей Грузии, Арахамия подчеркнул, что "вода камень точит".

"Минимально на что мы можем рассчитывать – чтобы после объявления ему приговора он отбывал наказание в Украине", – объяснил нардеп.