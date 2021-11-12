"Не хочется, чтобы ты оказался в моей ситуации". Отец Саакашвили написал письмо отцу министра юстиции Грузии

"Григол, пишу тебе как коллега коллеге, как родитель родителю. Мы работали вместе много лет, служа самой гуманной идее – спасать жизни. Мы никогда не выбираем пациентов по их взглядам или какой-либо последовательности. Для нас пациент всегда был пациентом независимо от того, был он заключенным или нет. Григол, я хорошо помню твою радость и гордость, когда твой сын уехал в Германию с президентской стипендией. Президента, которому сейчас отказывает в праве жить Минюст и не везет в гражданскую клинику", – отметил отец Саакашвили.

Он считает, что гражданский долг врача и родителя – выразить отношение к голодающему экс-президенту, спасти ему жизнь.

"Григол, храни тебя Бог, очень не хочется, чтобы ты оказался в моей ситуации. Я бы стоял рядом с вами как коллега и врач и без страха выражал бы свою позицию", – подчеркнул Николоз Саакашвили.

11 ноября Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.