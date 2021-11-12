"Не хочется, чтобы ты оказался в моей ситуации". Отец Саакашвили написал письмо отцу министра юстиции Грузии

"Григол, пишу тебе как коллега коллеге, как родитель родителю. Мы работали вместе много лет, служа самой гуманной идее – спасать жизни. Мы никогда не выбираем пациентов по их взглядам или какой-либо последовательности. Для нас пациент всегда был пациентом независимо от того, был он заключенным или нет. Григол, я хорошо помню твою радость и гордость, когда твой сын уехал в Германию с президентской стипендией. Президента, которому сейчас отказывает в праве жить Минюст и не везет в гражданскую клинику", – отметил отец Саакашвили.
Он считает, что гражданский долг врача и родителя – выразить отношение к голодающему экс-президенту, спасти ему жизнь.
"Григол, храни тебя Бог, очень не хочется, чтобы ты оказался в моей ситуации. Я бы стоял рядом с вами как коллега и врач и без страха выражал бы свою позицию", – подчеркнул Николоз Саакашвили.
11 ноября Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.
11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу. Его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько подчеркнула, что на данный момент голодовка продолжается.