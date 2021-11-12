Украинская партия "Батьківщина" призвала власти Грузии вернуть Саакашвили Украине

"Мы призываем власти Грузии проявить политическую волю и принять мудрое решение. Мы призываем вернуть гражданина Украины Михаила Саакашвили на территорию Украины. Здесь он сможет получить должную медицинскую помощь, пройти реабилитацию и продолжить работу во благо своих двух родин – Грузии и Украины", – говорится в заявлении.

В "Батьківщині" отметили, что "вот уже 43 дня весь мир с ужасом и грустью наблюдает за гонениями, которым подвергается в грузинской тюрьме Михаил Саакашвили".

"С бывшим президентом, политиком мирового уровня, лидером, которому Грузия обязана многими реформами и нынешними достижениями, обращаются, как с опасным для общества преступником. Из обнародованных видеоматериалов, рассказов свидетелей и диагнозов врачей очевидно – речь идет об издевательствах, унижении чести и достоинства, нанесении непоправимого вреда здоровью заключенного политика", – считают в политсиле.

В украинской партии подчеркнули, что "отдельные действия в отношении Михаила Саакашвили правозащитники квалифицируют как пытку".

"Подобная ситуация недопустима! Это безобразие должно быть немедленно прекращено, а пленник совести – освобожден!" – сказано в заявлении "Батьківщини".