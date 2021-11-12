Омбудсмен и Служба госинспектора Грузии раскритиковали власти за публикацию видео с Саакашвили

Об этом идет речь в заявлении омбудсмена, опубликованном на ее сайте 11 ноября.

Опубликовав видео, где к Саакашвили применяют силу, пенитенциарная служба нарушила его права, подчеркивает омбудсмен. Ролик подтверждает, что в тюремную больницу политика перевезли обманным путем, отмечает Ломджария. Кроме того, в нескольких эпизодах "заключенный изображен в полуобнаженном, унизительном состоянии", подчеркнула омбудсмен.

Служба государственного инспектора, которая в том числе осуществляет контроль за законностью обработки персональных данных, считает категорически неприемлемой публикацию такого видео.

"Несмотря на то, что Служба государственных инспекторов неоднократно призывала все учреждения и отдельных лиц быть осторожными при разглашении персональных данных третьего президента Грузии, в последнее время публикация видеоматериалов, содержащих его персональные данные, в интересах общества приобрела систематический характер. Служба государственных инспекторов еще раз напоминает всем, что наряду с высоким общественным интересом, при разглашении персональных данных должно быть защищено человеческое достоинство", – говорится в заявлении, опубликованном 11 ноября.

Служба госинспектора призвала пенитенциарную службу и минюст прекратить публикацию видеозаписей, содержащих персональные данные Саакашвили, уважать его человеческое достоинство и приватность.