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Омбудсмен и Служба госинспектора Грузии раскритиковали власти за публикацию видео с Саакашвили

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Видеозапись, опубликованная пенитенциарной службой, свидетельствует о жестоком обращении с Саакашвили, заявила украинский омбудсмен
Видеозапись, опубликованная пенитенциарной службой, свидетельствует о жестоком обращении с Саакашвили, заявила украинский омбудсмен
Скриншот: Special Penitentiary Service of Georgia / Facebook

Народный защитник Грузии Нино Ломджария потребовала, чтобы министр юстиции и Специальная пенитенциарная служба относились с уважением к правам заключенного третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, прекратили раскрывать его личные данные и ущемлять честь и достоинство.

Об этом идет речь в заявлении омбудсмена, опубликованном на ее сайте 11 ноября. 

Опубликовав видео, где к Саакашвили применяют силу, пенитенциарная служба нарушила его права, подчеркивает омбудсмен. Ролик подтверждает, что в тюремную больницу политика перевезли обманным путем, отмечает Ломджария. Кроме того, в нескольких эпизодах "заключенный изображен в полуобнаженном, унизительном состоянии", подчеркнула омбудсмен. 

Служба государственного инспектора, которая в том числе осуществляет контроль за законностью обработки персональных данных, считает категорически неприемлемой публикацию такого видео.

"Несмотря на то, что Служба государственных инспекторов неоднократно призывала все учреждения и отдельных лиц быть осторожными при разглашении персональных данных третьего президента Грузии, в последнее время публикация видеоматериалов, содержащих его персональные данные, в интересах общества приобрела систематический характер. Служба государственных инспекторов еще раз напоминает всем, что наряду с высоким общественным интересом, при разглашении персональных данных должно быть защищено человеческое достоинство", – говорится в заявлении, опубликованном 11 ноября. 

Служба госинспектора призвала пенитенциарную службу и минюст прекратить публикацию видеозаписей, содержащих персональные данные Саакашвили, уважать его человеческое достоинство и приватность. 

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая продолжается более месяца.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

10 ноября врач политика Николоз Кипшидзе сообщал, что у Саакашвили есть повреждения различных частей тела.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, права человека, омбудсмен, задержание Саакашвили в Грузии
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