Украина требует от Грузии достойного обращения с Саакашвили – МИД

Отмечается, что в четверг замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий встретился с послом Грузии в Киеве Георгием Закарашвили.

"Замминистра довел до сведения грузинской стороны позицию нашего государства о необходимости достойного обращения с украинским гражданином Михаилом Саакашвили и недопустимости применения к нему физической силы, – говорится в сообщении. – Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав… Саакашвили, которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая продолжается 42-й день.

11 ноября специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

10 ноября врач политика Николоз Кипшидзе сообщал, что у Саакашвили есть повреждения различных частей тела.