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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ткаченко уходит в отставку, Леросу предъявили подозрение, Саакашвили готов прекратить голодовку. Главное за день

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Саакашвили назвал одно условие для прекращения голодовки
Саакашвили назвал одно условие для прекращения голодовки
Фото: ЕРА

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 11 ноября.

Саакашвили готов прекратить голодовку, но есть условие

Третий президент Грузии, глава Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу. 

Перед этим пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором видно, что Саакашвили за руки и ноги затаскивали в тюремную больницу. Этот ролик свидетельствует о пытках и жестоком обращении с политиком, заявила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. 

Министерство иностранных дел Украины второй раз за неделю вызвало посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили из-за ситуации с Саакашвили. Замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий говорил с грузинским дипломатом о недопустимости применения физической силы к Саакашвили. 

Кикабидзе рассказал Гордону о встрече с Зеленским: Это был разговор близких друзей. Он сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому она должна его вернуть

Ткаченко уходит в отставку

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко решил уйти в отставку. По словам министра, он написал заявление в том числе из-за того, что Кабмин на закрытом заседании, без согласования с министерством забрал у Минкульта Госкино. 

Подозрение Леросу

Внефракционный нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение из-за показанного в Верховной Раде среднего пальца в сторону президента Украины Владимира Зеленского. 

В Госбюро расследований подтвердили это. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу) Уголовного кодекса Украины. 

СБУ передала арсенал изъятого оружия Минобороны

Служба безопасности Украины передала Министерству обороны партию вооружения общей стоимостью 1 млрд грн. Арсенал весом более 500 тонн был изъят контрразведкой в ходе спецопераций, Минобороны согласилось принять его на баланс, передачу санкционировали суд и Кабмин. Как говорят в СБУ, это первый такой случай в истории Украины.

Терехов стал мэром

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который исполнял обязанности городского головы, стал мэром города. Он победил в первом туре выборов и 11 ноября принял присягу городского головы

Очередное ДТП в Харькове

В Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской внедорожник, проехав на красный свет, сбил 13-летних мальчика и девочку. Дети выжили, они в состоянии средней тяжести находятся в больнице. 34-летний водитель мог быть под воздействием наркотиков, считают в полиции. По факту ДТП открыли уголовное производство. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, ДТП, Харьков, Грузия, Михаил Саакашвили, вооружение, Александр Ткаченко, Минкульт, Минобороны, Игорь Терехов, голодовка, Николай Точицкий, уголовное производство, ДТП в Харькове, Служба безопасности Украины, Кабмин, задержание Саакашвили в Грузии
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