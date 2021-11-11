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Терехов стал мэром Харькова

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Терехов победил на выборах в первом туре
Терехов победил на выборах в первом туре
Фото: city.kharkov.ua

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который исполнял обязанности городского головы, стал мэром города.

11 ноября территориальная избирательная комиссия зарегистрировала его мэром, трансляцию заседания вела общественная сеть "Опора".

Потом Терехов на внеочередной сессии городского совета принял присягу, заседание транслирует Общественное.

Глава теризбиркома Елена Матвиенко на сессии зачитала постановление ТИК о регистрации Терехова мэром, вручила ему удостоверение и знак городского головы. Она уточнила, что после принятия присяги Терехов получил полномочия мэра.

Скриншот: Суспільне Харків / YouTube
Скриншот: Суспільне Харків / YouTube

Новый городской голова Харькова после этого вышел к трибуне и сказал, что, хотя и должен говорить на украинском как должностное лицо, будет выступать на русском, так как его "переполняют эмоции". Терехов поблагодарил харьковчан за поддержку, пообещал быть мэром "всех харьковчан" и "сделать все, чтобы мы гордились городом".

Свою речь он произнес на русском, а заняв место в президиуме, перешел на украинский.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова прошли 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов.

По данным гражданской сети "Опора", явка избирателей на выборах мэра Харькова составила 28,6%. Результаты параллельного подсчета голосов, который проводила "Опора", свидетельствовали, что Терехов набрал 50,6% голосов, его ближайший конкурент Михаил Добкин – 28,21%.

1 ноября ТИК установил окончательные результаты выборов, Терехов победил в первом туре, набрав 50,66% голосов. Матвиенко тогда сообщила, что в ТИК не поступало жалоб о нарушении избирательного процесса. "Опора" заявляла, что выборы прошли с серьезными нарушениями законодательства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, выборы, горсовет, присяга, Игорь Терехов, мэр
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