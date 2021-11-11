Терехов стал мэром Харькова

11 ноября территориальная избирательная комиссия зарегистрировала его мэром, трансляцию заседания вела общественная сеть "Опора".

Потом Терехов на внеочередной сессии городского совета принял присягу, заседание транслирует Общественное.

Глава теризбиркома Елена Матвиенко на сессии зачитала постановление ТИК о регистрации Терехова мэром, вручила ему удостоверение и знак городского головы. Она уточнила, что после принятия присяги Терехов получил полномочия мэра.

Скриншот: Суспільне Харків / YouTube

Новый городской голова Харькова после этого вышел к трибуне и сказал, что, хотя и должен говорить на украинском как должностное лицо, будет выступать на русском, так как его "переполняют эмоции". Терехов поблагодарил харьковчан за поддержку, пообещал быть мэром "всех харьковчан" и "сделать все, чтобы мы гордились городом".

Свою речь он произнес на русском, а заняв место в президиуме, перешел на украинский.