"Оскорбительно высказался о высших должностных лицах государства". В ГБР рассказали о подозрении для Лероса

"4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал подобные действия даже после выключения микрофона по решению председательствующего. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения", – говорится в сообщении.

В ГБР сделали вывод, что в действиях Лероса "четко прослеживается цель избранника – создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своей личности".

О вручении подозрения в связи со средним пальцем, показанным в здании Верховной Рады в сторону президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, рассказал сегодня сам Лерос.