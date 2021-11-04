Лерос показал средний палец Ермаку и Зеленскому во время выступления в парламенте

Лерос: Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Лерос, выступая на трибуне, заявил, что не боится говорить правду. Он обращался к Зеленскому, который в Раде представил кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.

"Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду. Вы – главный предатель в Украине", – отметил нардеп.

Зеленский из президиума Рады улыбался, когда Лерос произнес эти слова. После них спикер парламента Руслан Стефанчук попросил выключить микрофон.

Уходя с трибуны, Лерос показал фак в сторону Ермака и Зеленского.

Видео этого момента опубликовано на канале издания "ГОРДОН" в Telegram.