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Рада назначила Резникова министром обороны

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Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года
Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

Верховная Рада 4 ноября проголосовала за назначение бывшего вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны Украины, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Решение поддержали 273 народных депутата.

Резников после голосования принял присягу члена Кабинета Министров Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте поддержал кандидатуру Резникова и поблагодарил бывшего министра обороны Андрея Тарана.

"Он сделал немало для нашей армии, для нашего войска. В условиях войны все наши военные целиком и полностью отдают себя армии, защите нашего суверенитета, нашей Hодины. Поэтому есть понятие ротации, это касается не только бойцов на передовой. Очень важно подменять тех, кто отдался без остатка, менять их новыми профессиональными людьми, заряженными на 100%", – сказал президент.

Контекст:

3 ноября парламент отправил в отставку Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.

Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке. Сегодня Рада проголосовала за отставку Резникова, ее поддержали 329 нардепов.

Президент Владимир Зеленский 3 ноября направил в парламент представление о назначении Резникова министром обороны.

Теги: Верховная Рада, Украина, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Андрей Таран
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