"Филиал действий СНБО в парламенте". Лерос прокомментировал нападение Тищенко

"Тищенко – это филиал действий СНБО в парламенте. [Президент Украины Владимир] Зеленский абсолютно незаконно действует через инструмент Совета нацбезопасности и обороны. А его депутаты, которые являются криминальными авторитетами, действуют точно так же в парламенте", – заявил нардеп.

Он подчеркнул, что применение силы к любому гражданину неприемлемо.

Лерос сказал "Стране", что потасовка с Тищенко ничем не закончилась и он не будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики.

"На больных людей нельзя обижаться. То, что объединяет Зеленского, [главу Офиса президента Андрея] Ермака и Тищенко, – больное сознание. У них одна ДНК на троих", – считает нардеп.