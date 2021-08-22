Тищенко принял спортивный челлендж в вышиванке от Зеленского

В посте он отметил, что принимает челлендж от президента Украины Владимира Зеленского #здороваукраина30.

"Передаю его каждому украинцу и своим закарпатским побратимам Михаилу Лабе, Анатолию Костюху, Игорю Кривошееву", – написал нардеп.

Для выполнения челленджа надо надеть вышиванку, выполнить любимое физическое упражнение 30 раз и отметить в соцсетях людей, которым передаешь челлендж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николаи * Тищенко (@nikolaytyshchenko)