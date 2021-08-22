Тищенко принял спортивный челлендж в вышиванке от Зеленского

В посте он отметил, что принимает челлендж от президента Украины Владимира Зеленского #здороваукраина30.
"Передаю его каждому украинцу и своим закарпатским побратимам Михаилу Лабе, Анатолию Костюху, Игорю Кривошееву", – написал нардеп.
Для выполнения челленджа надо надеть вышиванку, выполнить любимое физическое упражнение 30 раз и отметить в соцсетях людей, которым передаешь челлендж.
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Зеленский 20 августа на своей странице в Instagram разместил ролик, на котором запечатлен во время выполнения обратных отжиманий на брусьях – таким образом он принял участие в спортивном челлендже, посвященном Дню Независимости Украины. Он передал эстафету главе Национального олимпийского комитета Сергею Бубке.