Тищенко – о возможной причастности сестры к коррупционным схемам с Подольско-Воскресенским мостом: Мы за поступки друг друга не отвечаем

Журналисты Bihus.info установили, что Блинов с 2019-го по 2021 год напрямую получал, по сути, зарплату от компании "Эко-Строй-Трейд", которая получила из киевского бюджета 6 млрд грн на достройку Подольско-Воскресенского моста. По данным расследователей, "Эко-Строй-Трейд" была подконтрольной экс-депутату Киевсовета Денису Комарницкому и долгое время служила "прокладкой", которая получала деньги из бюджета и часть оставляла себе или "перекидывала" на другие подконтрольные фирмы. На счетах семьи сестры Тищенко могли оседать сотни миллионов из городского бюджета Киева, выделенных на строительство Подольско-Воскресенского моста, выяснили журналисты.

Тищенко сказал, что этим мостом его упрекают с момента прихода в парламент.

"И никаких фактов моей личной причастности к компаниям моей сестры нет. Поймите, у нас две разные семьи. Я спросил у нее: Юля, в чем проблема? Откуда взялась история об этом мосте? На самом деле, когда ее компания участвовала в тендере, она на обслуживание выиграла 10 млн гривен, которые ей потом не заплатили. И это надо у нее спросить. Она бизнесмен, а я занимаюсь политикой. Мы за поступки друг друга не отвечаем", – заявил он.

Нардеп настаивает, что у правоохранительных органов претензий к его сестре нет, а если будут, то "она ответит".

Журналист задала вопрос, не спрашивал ли Тищенко у сестры, почему ее муж приезжал на строительство моста и на регулярных планерках раздавал указания строителям.

"Вообще не интересно. Потому что я не занимаюсь бизнесом и не хочу вникать в чужие проблемы. Юля не нуждается в моей поддержке", – ответил он.