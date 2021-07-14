Тищенко – о возможной причастности сестры к коррупционным схемам с Подольско-Воскресенским мостом: Мы за поступки друг друга не отвечаем

Журналисты Bihus.info установили, что Блинов с 2019-го по 2021 год напрямую получал, по сути, зарплату от компании "Эко-Строй-Трейд", которая получила из киевского бюджета 6 млрд грн на достройку Подольско-Воскресенского моста. По данным расследователей, "Эко-Строй-Трейд" была подконтрольной экс-депутату Киевсовета Денису Комарницкому и долгое время служила "прокладкой", которая получала деньги из бюджета и часть оставляла себе или "перекидывала" на другие подконтрольные фирмы. На счетах семьи сестры Тищенко могли оседать сотни миллионов из городского бюджета Киева, выделенных на строительство Подольско-Воскресенского моста, выяснили журналисты.
Тищенко сказал, что этим мостом его упрекают с момента прихода в парламент.
"И никаких фактов моей личной причастности к компаниям моей сестры нет. Поймите, у нас две разные семьи. Я спросил у нее: Юля, в чем проблема? Откуда взялась история об этом мосте? На самом деле, когда ее компания участвовала в тендере, она на обслуживание выиграла 10 млн гривен, которые ей потом не заплатили. И это надо у нее спросить. Она бизнесмен, а я занимаюсь политикой. Мы за поступки друг друга не отвечаем", – заявил он.
Нардеп настаивает, что у правоохранительных органов претензий к его сестре нет, а если будут, то "она ответит".
Журналист задала вопрос, не спрашивал ли Тищенко у сестры, почему ее муж приезжал на строительство моста и на регулярных планерках раздавал указания строителям.
"Вообще не интересно. Потому что я не занимаюсь бизнесом и не хочу вникать в чужие проблемы. Юля не нуждается в моей поддержке", – ответил он.
О связях Тищенко с Комарницким в прошлом году сообщил нардеп Гео Лерос. 30 сентября он заявил, что от офицера СБУ получил шестичасовую запись разговоров Тищенко с Комарницким, которые якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.
2 октября Лерос опубликовал видео, в котором разговаривают якобы Тищенко и Комарницкий. По утверждению Лероса, суть записанного разговора указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого. Разговоры среди прочего касались и строительства Подольско-Воскресенского моста.
Тищенко все обвинения отрицает, а опубликованные пленки назвал такими, что "даже на фейк не тянут".