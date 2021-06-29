Семья Тищенко получала сотни миллионов из бюджета на схемах с Подольско-Воскресенским мостом – Bihus.info

Журналисты связывают Тищенко (на фото) и его семью со "смотрящим за Киевом" Комарницким Фото: Николай Тищенко / Facebook

В прошлом году журналисты Bihus.info рассказывали о так называемой флешке Комарницкого. Это документы с компьютера "смотрящего за Киевом" и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, которые были изъяты в его офисе во время обыска. В них шла речь о договоренности относительно распределения бюджетных средств Киева на различные подконтрольные компании, которые должны были получить тот или иной подряд на работы в городе.

Тогда же журналисты Bihus.info сообщили о том, что компания сестры Тищенко Юлии также упоминается в этих документах. Фирма "Экспресс-К" была в списке компаний, которые должны были получить конкретные подряды на строительство в Киеве. В 2020-м фирма сестры Тищенко получила договор на это строительство на 16 млн грн, хотя заказов на такие суммы компания не получала.

В новом расследовании Bihus.info установили, что муж Юлии Тищенко – бизнесмен Герман Блинов – напрямую получал, по сути, зарплату от компании "Эко-Строй-Трейд" с 2019-го по 2021 год. Эта компания в 2017 году без тендера и предыдущего опыта таких работ получила из киевского бюджета 6 млрд грн на достройку Подольско-Воскресенского моста. Согласно полученным журналистами документам, "Эко-Строй-Трейд" была подконтрольной Комарницкому и долгое время была "прокладкой", которая получала деньги из бюджета и часть оставляла себе или "перекидывала" на другие подконтрольные фирмы.

Какие функции выполнял Блинов в "Эко-Строй-Трейд", неизвестно, но, по словам председателя организации "Совета по урбанистике Киева" Виталия Селика, он регулярно приезжал на строительство.

Несмотря на регулярные обыски и заявления правоохранителей о масштабных хищениях на строительстве моста, на "Эко-Строй-Трейд" продолжают "заходить" средства от коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений". Только за июнь этого года она получила 460 млн грн. Значительную часть полученных из бюджета средств "Эко-Строй-Трейд" на протяжении последних лет перекидывала на компанию "Позитив-В". В отдельных судебных материалах "Позитив-В" значится как подконтрольная структурам Блинова.

Получить комментарии Юлии Тищенко и Германа Блинова о причастности к схемам на строительстве Подольско-Воскресенского моста журналистам не удалось.

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Видео: BIHUS info / YouTube