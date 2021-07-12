Фреймут рассказала, что попросила бы сделать нардепа Тищенко, если бы консультировала его по вопросам этикета

По словам Фреймут, лекции по этикету являются сейчас ее основным доходом Фото: freimutolia / Instagram

"С господином Тищенко я бы поработала над его ораторским искусством и выражением мысли. Я бы его просто просила молчать", – заявила Фреймут.

Ведущая уточнила, что лекции по этикету сейчас являются ее основным доходом. Она подчеркнула, что не планирует возвращаться на телевидение, так как ей не нравится ее вид в кадре.