Фреймут рассказала, что попросила бы сделать нардепа Тищенко, если бы консультировала его по вопросам этикета

"С господином Тищенко я бы поработала над его ораторским искусством и выражением мысли. Я бы его просто просила молчать", – заявила Фреймут.
Ведущая уточнила, что лекции по этикету сейчас являются ее основным доходом. Она подчеркнула, что не планирует возвращаться на телевидение, так как ей не нравится ее вид в кадре.
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".
В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's. В настоящее время ведущая в своем микроблоге публикует ролики, в которых рассказывает, как согласно этикету следует делать на людях те или иные действия.
Ресторатор и телеведущий Тищенко прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от "Слуги народа". Он одержал победу в мажоритарном округе №219 в Киеве. В парламенте стал заместителем главы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Тищенко в том числе известен драками в стенах Верховной Рады и скандальными заявлениями.