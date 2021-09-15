ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Генпрокурор Украины открыла уголовное производство против Лероса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лерос требовал от властей отчета о срыве спецоперации по вагнеровцам
Лерос требовал от властей отчета о срыве спецоперации по вагнеровцам
Фото: Geo Leros / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 сентября открыла уголовное производство в отношении возможного совершения преступления внефракционным народным депутатом Гео Леросом. Об этом сообщил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Максим Зинорук, его комментарий опубликовала пресс-служба ГБР в Telegram.

Сегодня 15 сентября Офис Генерального прокурора поручил следователям ГБР осуществлять досудебное расследование по делу Лероса. Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала публикация в Тelegram-каналах ролика, на котором зафиксирован человек, похожий на Лероса.

Сам Лерос называл этот ролик "фуфлом". По его утверждению, на видео полностью сфабрикован звук и замазано 70% экрана.

"В сообщении содержалось видео, где человек, похожий на Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он потребовал у неустановленного собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность, но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти", – отметил Зинорук.

Предварительно производство квалифицировали по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) Уголовного кодекса Украины и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). По результатам следственных действий и при наличии других оснований квалификацию могут изменить.

В ГБР планируют назначить экспертизы, чтобы подтвердить или опровергнуть монтаж видео. Запланированы допросы свидетелей, которые могут знать обстоятельства уголовного производства.

"Следствие установило ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может повредить досудебному расследованию. Информация, которой они обладают, имеет важное значение для установления всех обстоятельств правонарушения", – заключил Зинорук.

Контекст:

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".

В ночь на 29 августа 2020 года в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог. По факту поджога зарегистрировано уголовное производство, действия неустановленных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

9 сентября 2021 года Лерос с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчета о срыве спецоперации по вагнеровцам. "Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин [президент Владимир] Зеленский или его секретарша [глава Офиса президента Андрей] Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию", – заявил нардеп.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко прервал выступление Лероса – подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил от трибуны. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе парламента.

Лерос, комментируя инцидент, заявил, что Тищенко – "это филиал действий СНБО в парламенте", и сказал, что не будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики, потому что "на больных людей нельзя обижаться".

Тищенко заявил, что готов понести ответственность за драку с Леросом. Причиной своего поведения он назвал то, что Лерос "говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что будет добиваться отстранения Тищенко и Лероса от нескольких пленарных заседаний из-за инцидента.

Теги: поджог, видео, расследование, допрос, Гео Лерос, уголовное производство, автомобиль, Ирина Венедиктова, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Американский журнал в день рождения принца Гарри обнародовал его новое фото с женой и внес в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире
Американский журнал в день рождения принца Гарри обнародовал его новое фото с женой и внес в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире
Собчак после отказа целоваться c Ургантом взасос поцеловалась с Ивлеевой, а затем вытерла губы. Видео
Собчак после отказа целоваться c Ургантом взасос поцеловалась с Ивлеевой, а затем вытерла губы. Видео
"Этот грех будет замаливать всю жизнь". Стало известно решение кассационного суда по делу осужденного на семь с половиной лет Ефремова
"Этот грех будет замаливать всю жизнь". Стало известно решение кассационного суда по делу осужденного на семь с половиной лет Ефремова
  "Этому много есть причин". Фронтвумен группы Onuka спустя почти полтора года после рождения первенца заявила о желании усыновить ребенка
  "Этому много есть причин". Фронтвумен группы Onuka спустя почти полтора года после рождения первенца заявила о желании усыновить ребенка
"Очень соблазнительная". Астафьева в прозрачной блузке засветила голые ягодицы
"Очень соблазнительная". Астафьева в прозрачной блузке засветила голые ягодицы
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Все это кажется подозрительным". Спирc после объявления о помолвке удалила свою страницу в Instagram
"Все это кажется подозрительным". Спирc после объявления о помолвке удалила свою страницу в Instagram
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"17 лет вместе". Diezel из Green Grey показал свою жену
"17 лет вместе". Diezel из Green Grey показал свою жену
"Какая секси", "Кошечка". Тина Кароль засветила грудь в прозрачном боди с глубоким декольте
"Какая секси", "Кошечка". Тина Кароль засветила грудь в прозрачном боди с глубоким декольте
"Ух, как смело", "Ох и зажгла". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева исполнила эротический танец перед камерой
"Ух, как смело", "Ох и зажгла". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева исполнила эротический танец перед камерой
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж после каминг-аута дебютировал на балу Met Gala
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж после каминг-аута дебютировал на балу Met Gala
  Бейонсе в рекламе Tiffany & Co спела для Jay-Z песню, которую исполнила Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Видео
  Бейонсе в рекламе Tiffany & Co спела для Jay-Z песню, которую исполнила Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Видео
Принцу Гарри – 37. Как Елизавета II поздравила проживающего в США внука
Принцу Гарри – 37. Как Елизавета II поздравила проживающего в США внука
"Харэ еду отжимать, дай поесть бедолаге". Свитолина отобрала булочку у мужа, французского теннисиста Монфиса
"Харэ еду отжимать, дай поесть бедолаге". Свитолина отобрала булочку у мужа, французского теннисиста Монфиса
"Обалдеть, какие кубики", "Вот это форма". 46-летний Вакарчук с голым торсом удивил поклонниц накачанным прессом
"Обалдеть, какие кубики", "Вот это форма". 46-летний Вакарчук с голым торсом удивил поклонниц накачанным прессом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
"Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS