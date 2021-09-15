Генпрокурор Украины открыла уголовное производство против Лероса

Сегодня 15 сентября Офис Генерального прокурора поручил следователям ГБР осуществлять досудебное расследование по делу Лероса. Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала публикация в Тelegram-каналах ролика, на котором зафиксирован человек, похожий на Лероса.
Сам Лерос называл этот ролик "фуфлом". По его утверждению, на видео полностью сфабрикован звук и замазано 70% экрана.
"В сообщении содержалось видео, где человек, похожий на Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он потребовал у неустановленного собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность, но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти", – отметил Зинорук.
Предварительно производство квалифицировали по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) Уголовного кодекса Украины и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). По результатам следственных действий и при наличии других оснований квалификацию могут изменить.
В ГБР планируют назначить экспертизы, чтобы подтвердить или опровергнуть монтаж видео. Запланированы допросы свидетелей, которые могут знать обстоятельства уголовного производства.
"Следствие установило ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может повредить досудебному расследованию. Информация, которой они обладают, имеет важное значение для установления всех обстоятельств правонарушения", – заключил Зинорук.
Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".
В ночь на 29 августа 2020 года в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог. По факту поджога зарегистрировано уголовное производство, действия неустановленных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
9 сентября 2021 года Лерос с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчета о срыве спецоперации по вагнеровцам. "Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин [президент Владимир] Зеленский или его секретарша [глава Офиса президента Андрей] Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию", – заявил нардеп.
Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко прервал выступление Лероса – подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил от трибуны. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе парламента.
Лерос, комментируя инцидент, заявил, что Тищенко – "это филиал действий СНБО в парламенте", и сказал, что не будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики, потому что "на больных людей нельзя обижаться".
Тищенко заявил, что готов понести ответственность за драку с Леросом. Причиной своего поведения он назвал то, что Лерос "говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что будет добиваться отстранения Тищенко и Лероса от нескольких пленарных заседаний из-за инцидента.