Генпрокурор Украины открыла уголовное производство против Лероса

Сегодня 15 сентября Офис Генерального прокурора поручил следователям ГБР осуществлять досудебное расследование по делу Лероса. Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала публикация в Тelegram-каналах ролика, на котором зафиксирован человек, похожий на Лероса.

Сам Лерос называл этот ролик "фуфлом". По его утверждению, на видео полностью сфабрикован звук и замазано 70% экрана.

"В сообщении содержалось видео, где человек, похожий на Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он потребовал у неустановленного собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность, но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти", – отметил Зинорук.

Предварительно производство квалифицировали по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) Уголовного кодекса Украины и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). По результатам следственных действий и при наличии других оснований квалификацию могут изменить.

В ГБР планируют назначить экспертизы, чтобы подтвердить или опровергнуть монтаж видео. Запланированы допросы свидетелей, которые могут знать обстоятельства уголовного производства.

"Следствие установило ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может повредить досудебному расследованию. Информация, которой они обладают, имеет важное значение для установления всех обстоятельств правонарушения", – заключил Зинорук.