Разумков о потасовке между Тищенко и Леросом: Считаю, что это недопустимое поведение в стенах Верховной Рады

"Считаю, что это недопустимое поведение в стенах Верховной Рады. Я об этом говорил. Всегда можно решать вопросы вербальным путем, а не путем толкотни. Причем это уже второе подобное событие с Николаем Николаевичем. Думаю, будут сделаны соответствующие выводы. Вчера он подходил по личному вопросу и говорил, что погорячился. Немного извинялся", – сказал он.

Разумков напомнил, что ситуацию рассмотрят на заседании регламентного комитета. В то же время спикер отметил, что в регламенте Верховной Рады не предусмотрено наказания за драки.

"В этом плане есть вопросы в регламенте. Потому что драки не прописаны, там только "оскорбительные выражения", причем "оскорбительные выражения в отношении нардепов и фракций". К третьим лицам – такой нормы нет. Поэтому будет смотреть регламентный комитет", – сказал он.