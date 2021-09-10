Разумков о потасовке между Тищенко и Леросом: Считаю, что это недопустимое поведение в стенах Верховной Рады

"Считаю, что это недопустимое поведение в стенах Верховной Рады. Я об этом говорил. Всегда можно решать вопросы вербальным путем, а не путем толкотни. Причем это уже второе подобное событие с Николаем Николаевичем. Думаю, будут сделаны соответствующие выводы. Вчера он подходил по личному вопросу и говорил, что погорячился. Немного извинялся", – сказал он.
Разумков напомнил, что ситуацию рассмотрят на заседании регламентного комитета. В то же время спикер отметил, что в регламенте Верховной Рады не предусмотрено наказания за драки.
"В этом плане есть вопросы в регламенте. Потому что драки не прописаны, там только "оскорбительные выражения", причем "оскорбительные выражения в отношении нардепов и фракций". К третьим лицам – такой нормы нет. Поэтому будет смотреть регламентный комитет", – сказал он.
Лерос 9 сентября с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчета о срыве спецоперации по вагнеровцам. "Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин [президент Владимир] Зеленский или его секретарша [глава Офиса президента Андрей] Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию", – заявил нардеп.
Тищенко прервал выступление Лероса – подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил с трибуны. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе парламента.
Лерос, комментируя инцидент, заявил, что Тищенко – "это филиал действий СНБО в парламенте", и сказал, что не будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики, потому что "на больных людей нельзя обижаться".
Тищенко заявил, что готов понести ответственность за драку с Леросом. Причиной своего поведения он назвал то, что Лерос "говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Тищенко и Лероса от нескольких пленарных заседаний из-за инцидента.
Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".