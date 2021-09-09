"Говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции". Тищенко объяснил, почему напал на Лероса в Раде

"Дело в том, что в парламенте очень много эмоций и разных энергий, скажем так. Поэтому когда ему было с места сказано: "Пожалуйста, по теме", он вообще не чувствовал ответственности перед обществом. Он продолжал оскорблять, материться, ругаться, говорить грязные вещи и именно в адрес гаранта нашей Конституции", – пояснил Тищенко.

По его словам, во фракции "Слуга народа" считают, что Лерос должен сложить мандат за свои действия. Лерос же весной 2020 года заявлял, что сложить мандат должен сам Тищенко.

В то же время, комментируя заявление главы фракции Давида Арахамии о необходимости временно отстранить их с Леросом от участия в заседаниях, Тищенко подчеркнул, что готов понести ответственность за свое поведение в парламенте, но "определенные действия должны применяться ко всем, кто был в то время у трибуны".

Также он отметил, что представители монобольшинства обратилась к регламентному комитету с целью получения разъяснений в отношении высказываний Лероса, который "оскорблял институцию президентства в государстве Украина".