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Брат Ермака выиграл апелляцию у нардепа Лероса по делу о защите чести и деловой репутации

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По решению суда, Лерос должен будет опровергнуть свои слова и заплатить брату Ермака 1 грн
По решению суда, Лерос должен будет опровергнуть свои слова и заплатить брату Ермака 1 грн
Фото: Geo Leros / Facebook

Брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис Ермак выиграл суд против народного депутата Гео Лероса. Об этом в Киевском апелляционном суде сообщили агентству "Интерфакс-Украина" и "Буквам".

11 августа Киевский апелляционный суд рассмотрел иск Дениса Ермака против Лероса, отменил решение Печерского райсуда от 31 мая этого года, который отказал в удовлетворении иска, и полностью удовлетворил требования Ермака.

Суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Ермака информацию, которую Лерос в марте 2020 года опубликовал у себя в Facebook: он тогда обвинил братьев в "торговле должностями".

Нардепа обязали опровергнуть информацию. Кроме того, истец просил возместить ему моральный ущерб, который он оценил в 1 грн – теперь Лерос должен будет заплатить ее Ермаку. 

Решение апелляционного суда вступает в силу с момента провозглашения. В то же время Лерос может обжаловать решение в кассационной инстанции, если дело примут к рассмотрению.

Контекст:

29 марта 2020 года Лерос обнародовал видео, на которых Денис Ермак обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. "Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве", – написал нардеп. Сейчас пост не доступен.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников (в сентябре 2020 года Денис Ермак подал иск к Леросу в Печерский суд). Президент Владимир Зеленский 20 мая 2020-го заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Сотрудник СБУ Сергей Шумский и юрист Дмитрий Штанько, которые фигурировали на записях, заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков. Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины. В деле о "пленках Лероса", переданных в Национальную полицию, не обнаружили коррупционной составляющей.

В интервью НВ, которое опубликовали 28 мая, глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуроры "поняли": Шумский и Штанько врут. САП отказалась от расследования.

На заседании Верховной Рады в сентябре Гео Лерос упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу". После этих высказываний Гео Лероса исключили из фракции партии "Слуга народа".

Теги: клевета, апелляция, апелляционный суд, Гео Лерос, записи, иск, Денис Ермак
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