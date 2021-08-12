Брат Ермака выиграл апелляцию у нардепа Лероса по делу о защите чести и деловой репутации

По решению суда, Лерос должен будет опровергнуть свои слова и заплатить брату Ермака 1 грн Фото: Geo Leros / Facebook

11 августа Киевский апелляционный суд рассмотрел иск Дениса Ермака против Лероса, отменил решение Печерского райсуда от 31 мая этого года, который отказал в удовлетворении иска, и полностью удовлетворил требования Ермака.

Суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Ермака информацию, которую Лерос в марте 2020 года опубликовал у себя в Facebook: он тогда обвинил братьев в "торговле должностями".

Нардепа обязали опровергнуть информацию. Кроме того, истец просил возместить ему моральный ущерб, который он оценил в 1 грн – теперь Лерос должен будет заплатить ее Ермаку.

Решение апелляционного суда вступает в силу с момента провозглашения. В то же время Лерос может обжаловать решение в кассационной инстанции, если дело примут к рассмотрению.