СБУ задержала фигуранта дела о "пленках Лероса" – СМИ

По данным агентства "РБК-Украина", юриста Дмитрия Штанько, который фигурировал на опубликованных нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом записях, задержали при получении $100 тыс. взятки.

Служба безопасности Украины задержала юриста Дмитрия Штанько, фигурирующего на записях, опубликованных народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило 14 июля "РБК-Украина".

Собеседники агентства утверждают, что Штанько задержан при получении взятки в размере $100 тыс. якобы за "решение" вопроса о возврате изъятого правоохранителями имущества.

Деталей операции "РБК-Украина" не знает, но известно, что Штанько вменяют мошенничество.

29 мая нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Сотрудник СБУ Сергей Шумский и юрист Дмитрий Штанько, которые фигурировали на записях, заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков. Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины. В деле о "пленках Лероса", переданных в Национальную полицию, не обнаружили коррупционной составляющей.

В интервью НВ, которое опубликовали 28 мая, глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуроры "поняли": Шумский и Штанько врут. САП отказалась от расследования.

2 июня Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство.