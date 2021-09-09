"Если бы я дрался, такое же правило применил бы против себя". Арахамия инициирует отстранение Тищенко и Лероса от заседаний парламента

Арахамия о слухах, что фракция хочет запретить критику президента в парламенте: Я что, похож на больного человека? Фото: Слуга Народу / Facebook

"Сто процентов: я это предлагаю, я точно буду голосовать и агитировать... В конфликте всегда виноваты две стороны, поэтому мне кажется, что нужно убрать обоих, чтобы они немножко подумали. Если будут повторять, будем убирать второй раз", – пообещал Арахамия.

Он отметил, что это самое жесткое наказание для народных депутатов, какое есть в регламенте, и подчеркнул, что оно должно применяться ко всем депутатам независимо от их фамилий.

"Если бы я дрался, такое же правило применил бы против себя. Когда все будут понимать, что правило незыблемое, то они будут дважды думать, прежде чем что-то делать", – заявил глава фракции.

Он опроверг информацию о том, что Тищенко вызвали в Офис президента в связи с инцидентом, и слухи, что фракция "Слуга народа" намерена запретить критику президента с трибуны парламента.

"Нет, конечно. Я что, похож на больного человека? Это же свобода слова – это же наша наибольшая ценность", – подчеркнул Арахамия.

В комитете Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента уже пообещали, что проанализируют инцидент с дракой. Глава подкомитета по вопросам регламента Павел Фролов (фракция "Слуга народа") сообщил журналистам, что не исключает, помимо отстранения от участия в заседаниях Рады, и финансовых санкций. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать парламент, если комитет решит поставить его на голосование.

Фролов напомнил, что в нынешнем созыве парламента была только одна – неудачная – попытка отстранить депутата от заседаний за оскорбительные слова. Она касалась члена группы "За майбутнє" Сергея Рудыка, который позволил себе сексистское высказывание в адрес представительницы фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой, назвав ее "девочкой, которой 32 года".