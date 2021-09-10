Тищенко заявил, что поставил в церкви свечку за Лероса. Тот назвал это богохульством

"Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", – написал Тищенко, прикрепив к посту фото, где он ставит свечку в храме.

Лерос в комментарии "Украинской правде" назвал действия Тищенко "богохульством".

"Коля Оболонский в базах уголовного розыска проходит по двум убийствам, торговле героином, рэкету и кражам. Была бы у него хоть капля совести, он бы ставил свечи за тех, кого убил и покалечил. На церковном языке его пост – это богохульство. Он эксплуатирует церковь для политических манипуляций, но это никого уже не удивляет", – заявил он.

Нардеп добавил, что Тищенко "пробил дно еще в 90-е", а сейчас у него "просто вторая молодость, когда он чувствует вседозволенность". Он также поблагодарил президента Владимира Зеленского за то, что тот "привел к власти людей с "новой ментальностью".