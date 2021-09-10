ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Тищенко заявил, что поставил в церкви свечку за Лероса. Тот назвал это богохульством

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тищенко: Помолился за здоровье Гео Лероса
Тищенко: Помолился за здоровье Гео Лероса
Фото: Николай Тищенко / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил в Facebook 10 сентября, что поставил в церкви свечку за внефракционного парламентария Гео Лероса, с которым у него накануне произошла потасовка в Верховной Раде.

"Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", – написал Тищенко, прикрепив к посту фото, где он ставит свечку в храме.

https://www.facebook.com/NikolayTishenko/posts/4666433033389942

Лерос в комментарии "Украинской правде" назвал действия Тищенко "богохульством".

"Коля Оболонский в базах уголовного розыска проходит по двум убийствам, торговле героином, рэкету и кражам. Была бы у него хоть капля совести, он бы ставил свечи за тех, кого убил и покалечил. На церковном языке его пост – это богохульство. Он эксплуатирует церковь для политических манипуляций, но это никого уже не удивляет", – заявил он.

Нардеп добавил, что Тищенко "пробил дно еще в 90-е", а сейчас у него "просто вторая молодость, когда он чувствует вседозволенность". Он также поблагодарил президента Владимира Зеленского за то, что тот "привел к власти людей с "новой ментальностью".

Контекст:

Лерос 9 сентября с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчета о срыве спецоперации по вагнеровцам. "Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин [президент Владимир] Зеленский или его секретарша [глава Офиса президента Андрей] Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию", – заявил нардеп.

Тищенко прервал выступление Лероса – подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил от трибуны. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе парламента.

Лерос, комментируя инцидент, заявил, что Тищенко – "это филиал действий СНБО в парламенте", и сказал, что не будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики, потому что "на больных людей нельзя обижаться".

Тищенко заявил, что готов понести ответственность за драку с Леросом. Причиной своего поведения он назвал то, что Лерос "говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Тищенко и Лероса от нескольких пленарных заседаний из-за инцидента.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".

Теги: Верховная Рада, драка, церковь, Гео Лерос, Николай Тищенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ну что ты творишь?", "Желанная какая". Loboda в бикини похвасталась стройным телом
"Ну что ты творишь?", "Желанная какая". Loboda в бикини похвасталась стройным телом
Что смотреть: пять лучших фильмов на любой вкус
Что смотреть: пять лучших фильмов на любой вкус
  Домогательства нардепа и однополый секс. Что говорил Melovin о своей ориентации до каминг-аута
  Домогательства нардепа и однополый секс. Что говорил Melovin о своей ориентации до каминг-аута
В Киеве открыли именную звезду Dzidzio. Фото
В Киеве открыли именную звезду Dzidzio. Фото
  Потап рассказал, как сообщил экс-супруге о романе с Каменских
  Потап рассказал, как сообщил экс-супруге о романе с Каменских
"Почему вы всегда в балахонах? У вас такие прекрасные ноги!" Жанна Бадоева показала бедра в облегающем мини-платье
"Почему вы всегда в балахонах? У вас такие прекрасные ноги!" Жанна Бадоева показала бедра в облегающем мини-платье
  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд
  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд
alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео
alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео
"Еду на тусу". Могилевская засветила грудь в салоне авто
"Еду на тусу". Могилевская засветила грудь в салоне авто
"Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет". Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы
"Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет". Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы
"Выпендрежник", "Старый, тебя понесло". Нагиев снялся в кепке и туфлях без трусов
"Выпендрежник", "Старый, тебя понесло". Нагиев снялся в кепке и туфлях без трусов
  "Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
  "Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
"Как это трогательно", "Мимимишность зашкаливает". Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии
"Как это трогательно", "Мимимишность зашкаливает". Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии
"Вкусняшка". Мейхер позировала в прозрачном платье
"Вкусняшка". Мейхер позировала в прозрачном платье
"Какие хорошенькие", "Счастливые". Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына
"Какие хорошенькие", "Счастливые". Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына
"Пышка!", "Растолстела". Maruv выставила голые ягодицы
"Пышка!", "Растолстела". Maruv выставила голые ягодицы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
"Без диет и тренажеров". 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела
"Без диет и тренажеров". 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела
  Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев
Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом продемонстрировала тело
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом продемонстрировала тело
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS