В Раде произошла потасовка, Нацбанк повысил учетную ставку, в Украине резко выросла суточная заболеваемость COVID-19. Главное за день

Выход Украины из "зеленой" зоны состоится не 13 сентября, а позже, сообщили в Минздраве Фото: ЕРА

В Украине зафиксировали максимальное с весны число случаев COVID-19

В Украине за сутки подтвердили 3663 случая COVID-19. Это самое большое количество случаев коронавируса с 22 мая, тогда было подтверждено 4606 случаев COVID-19.

В то же время выход Украины из "зеленой" зоны карантина, анонсированный Минздравом на 13 сентября, состоится позже. Точную дату в ведомстве не назвали.

Pамминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин анонсировал введение "зеленого" и "желтого" сертификатов вакцинации от COVID-19. Ими можно будет пользоваться для посещения кафе, ресторанов, спортзалов и других мест скопления людей.

Конфликт между Тищенко и Леросом в Раде

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко 9 сентября в Верховной Раде прервал выступление внефракционного нардепа Гео Лероса, оттащив его от трибуны.

Тищенко не понравилось, как Лерос говорил о работе временной следственной комиссии, которая занимается вопросом спецоперации по вагнеровцам, а также о президенте Украины Владимире Зеленском. По мнению Тищенко, его коллега-парламентарий говорил "грязные вещи и именно в адрес гаранта нашей Конституции".

Лерос, комментируя инцидент, сказал, что "Тищенко – это филиал действий СНБО в парламенте". Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия после конфликта сказал, что будет добиваться отстранения от заседаний обоих нардепов.

Нацбанк повысил учетную ставку

Национальный Украины снова повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта – до 8,5%. С начала года учетная ставка постепенно была увеличена на 2,5 процентных пункта. Еще в январе процентная ставка была на самом низком в истории Украины уровне – 6%.

Захват отделения банка в Грузии

В помещение "Банка Грузии" в городе Кварели на востоке Грузии сегодня ворвался вооруженный мужчина. Он взял заложников и, по предварительной информации, требовал 500 тыс. лари (около $160 тыс.). Операция по нейтрализации мужчины продолжалась три часа, его задержали.

Задержанному предъявили обвинение по трем статьям, они касаются в том числе терроризма.

Путин и Лукашенко провели решающие переговоры в рамках создания Союзного государства

Президент России Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко провели встречу в Кремле. Путин по итогам встречи заявил, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы и программы утвердят до конца года. Лукашенко ожидает, что это произойдет в конце октября.