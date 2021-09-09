В Грузии задержали вооруженного мужчину, удерживавшего в банке заложников

Она подтвердила, что мужчина взял заложников. Люди, которые удерживались внутри помещения, освобождены, их жизни и здоровью угрозы нет.

Операция по нейтрализации злоумышленника продолжалась три часа. С ним правоохранители вели переговоры.

По факту произошедшего в Кварели открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Грузии, отметили правоохранители. Какие именно – не уточняется.

Порталу "Новости Грузия" рассказали, что после того, как вооруженный мужчина ворвался в банк, из помещения через окно сумели выбраться несколько человек, но осталось еще 15 заложников.

Чиновники утверждают, что в ходе телефонных переговоров с полицией мужчина называл разные требуемые им суммы.

Информацию, что мужчина требовал 500 тыс. лари (около $160 тыс.) за освобождение 15 человек, пока не подтвердили.