В Грузии вооруженный мужчина ворвался в подразделение банка. СМИ сообщают о 15 заложниках

"По предварительной информации, в отделение "Банка Грузии" ворвался вооруженный мужчина. Как только было получено сообщение о нападении, сотрудники милиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованные на место сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и неотложные меры, проводятся следственные и оперативные мероприятия", – говорится в сообщении ведомства.

По данным телеканала "Рустави 2", в захваченном помещении находятся 15 заложников, за их освобождение мужчина требует 500 тыс. лари (около $160 тыс.).

Один из заложников якобы смог позвонить из захваченного помещения.

Есть информация, что захвативший банк мужчина вооружен огнестрельным оружием и гранатой.

Позже представитель МВД сообщил, что заложники уже на свободе, но полицейская спецоперация продолжается, сообщает "Рустави-2".