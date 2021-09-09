В Грузии предъявили обвинение в терроризме мужчине, который удерживал заложников в банке

"МВД предъявило обвинение одному человеку – Ш.М. Он арестован. Следствием установлено, что вооруженный Ш.М. днем ворвался в отделение "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложники 13 человек, чтобы захватить крупную сумму денег. [...] Инцидент расследуется по ст. 236, 323 и 329 Уголовного кодекса Грузии", – говорится в сообщении.

В грузинском уголовном кодексе эти статьи звучат так:

ст. 236 – противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств;

ст. 323 – террористический акт;

ст. 329 – захват заложника в террористических целях.

Перед задержанием злоумышленника полиция не выполнила ни одного его требования, сообщил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, информирует "Эхо Кавказа".

"С заложниками все в порядке, мы также пытались задержать и привлечь к ответственности этого человека, не причиняя ему вреда. Он требовал разные суммы. Иногда полмиллиона [лари], иногда миллион, иногда 300 тыс. На этот раз мы справились без выполнения каких-либо требований", – сказал он.