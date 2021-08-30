Аслунд: Путин обостряет асимметричную войну с Западом – кибератаки, отравления, убийства, захват заложников, коррупцию

"Путин обостряет свою асимметричную войну с Западом. Он делает ставку на гибридные приемы: кибератаки, отравления, убийства, захват заложников, коррупцию. Все это стоит не очень дорого и не провоцирует полномасштабную ответную реакцию. Столкнувшись с этой агрессией, Запад должен противопоставить ей собственный асимметричный ответ", – заявляет Аслунд.
Как утверждает эксперт, совокупный ВВП стран Запада в 2020 году составил примерно $48 трлн, а ВВП России – $1,5 трлн, поэтому сравнительное преимущество Запада связано с экономическими и финансовыми санкциями. На данный момент США, ЕС, Великобритания и Канада должны ужесточить санкции против России, считает Аслунд.
Кроме того, уверен экономист, Западу необходимо новое законодательство о прозрачности, которое поможет разоблачить российских граждан, включая кремлевскую элиту, которым принадлежат активы на сумму около $1 трлн в анонимных офшорах – эти деньги могут оказывать коррупционное влияние на западную политику.
"Судя по недавней статье Путина, в которой он отрицает, что украинцы являются отдельным народом, предстоящее ухудшение поведения Кремля можно считать гарантированным... Западу нужно единым фронтом противостоять гибридной войне Путина, ужесточая целевые финансовые санкции против кремлевских олигархов и членов их семей. Эти санкции работают, и они являются намного более гуманной альтернативой, чем война", – добавил Аслунд.
США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые.
В 2021 году было введено несколько пакетов санкций. В частности, минфин США ввел санкции против ряда чиновников силовых ведомств России, а министерство торговли США – новые экспортные ограничения из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. Были введены персональные санкции за вмешательство в выборы президента США в 2020 году и кибератаки.
США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений, и запретили американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные российскими ведомствами.
В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест Навального.