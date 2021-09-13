В ГБР заявили, что человек, похожий на Лероса, может быть причастен к поджогу его автомобиля. Нардеп отреагировал

Речь идет о ролике "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса". Такое видео, в частности, опубликовал Telegram-канал "Украина сейчас".

В сюжете утверждается, что кадры, на которых зафиксирован человек, похожий на Лероса, сняли в одном из офисных центров Киева скрытой камерой за месяц до поджога его машины.

"На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно для имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз якобы за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти. Также на видео он обсуждает с собеседником план использования данной ситуации как информационного повода для дальнейших публичных выступлений", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.

В Госбюро считают, что при таких условиях действия фигуранта видео могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины. ГБР проинформировало об этом Офис генерального прокурора для предоставления правовой оценки.

В полиции Киева сообщили, что изучают видео и намерены провести экспертизы.

Лерос в Facebook назвал ролик "фуфлом".

"На видео полностью сфабрикован звук и замазано 70% экрана. У меня есть простые вопросы к авторам этого "творения". Возможно ли, чтобы данное видео записано год-полтора назад (если принять во внимание тему видео), но вышло оно только сейчас? Неужели стая [президента Украины Владимира] Зеленского так долго терпела и наконец "лопнуло терпение"? Чего ждали? Почему на видео замазано 70% экрана? Кто еще там? Где это снято и когда? И вообще, раз такое фуфло можно публиковать, тогда пусть это будет встреча с Зеленским и [главой Офиса президента Андреем] Ермаком. Если нет, тогда пусть публикуют полное видео и звук, чтобы можно было провести экспертизу, а не кормить всех очередным дерьмом", – написал он.

По мнению Лероса, против него развернули "грязную кампанию" в ответ на события, которые произошли в Раде на прошлой неделе.

"Сама тема и звук выбраны не просто так, ведь являются максимально циничной попыткой уничтожить мою репутацию. В мои уста вкладывают какие-то неадекватные слова, за которые я бы давно сидел в тюрьме, но они почему-то ждали именно этого момента. Я завтра подам заявление в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку этому видео. Но очевидно точно, что этот инструмент имеет целью отвлечь людей от действительно важных событий, которые происходят в нашем государстве", – подчеркнул Лерос.