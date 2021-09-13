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В ГБР заявили, что человек, похожий на Лероса, может быть причастен к поджогу его автомобиля. Нардеп отреагировал

Лерос сказал, что его репутацию пытаются уничтожить
Лерос сказал, что его репутацию пытаются уничтожить
Фото: Geo Leros / Facebook

Государственное бюро расследований сообщило 13 сентября, что в одном из анонимных Telegram-каналов появилось видео, на котором зафиксирован человек, похожий на внефракционного нардепа Гео Лероса.

Речь идет о ролике "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса". Такое видео, в частности, опубликовал Telegram-канал "Украина сейчас".

В сюжете утверждается, что кадры, на которых зафиксирован человек, похожий на Лероса, сняли в одном из офисных центров Киева скрытой камерой за месяц до поджога его машины.

"На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно для имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз якобы за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти. Также на видео он обсуждает с собеседником план использования данной ситуации как информационного повода для дальнейших публичных выступлений", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.

В Госбюро считают, что при таких условиях действия фигуранта видео могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины. ГБР проинформировало об этом Офис генерального прокурора для предоставления правовой оценки. 

В полиции Киева сообщили, что изучают видео и намерены провести экспертизы.

Лерос в Facebook назвал ролик "фуфлом".

"На видео полностью сфабрикован звук и замазано 70% экрана. У меня есть простые вопросы к авторам этого "творения". Возможно ли, чтобы данное видео записано год-полтора назад (если принять во внимание тему видео), но вышло оно только сейчас? Неужели стая [президента Украины Владимира] Зеленского так долго терпела и наконец "лопнуло терпение"? Чего ждали? Почему на видео замазано 70% экрана? Кто еще там? Где это снято и когда? И вообще, раз такое фуфло можно публиковать, тогда пусть это будет встреча с Зеленским и [главой Офиса президента Андреем] Ермаком. Если нет, тогда пусть публикуют полное видео и звук, чтобы можно было провести экспертизу, а не кормить всех очередным дерьмом", – написал он.

По мнению Лероса, против него развернули "грязную кампанию" в ответ на события, которые произошли в Раде на прошлой неделе.

"Сама тема и звук выбраны не просто так, ведь являются максимально циничной попыткой уничтожить мою репутацию. В мои уста вкладывают какие-то неадекватные слова, за которые я бы давно сидел в тюрьме, но они почему-то ждали именно этого момента. Я завтра подам заявление в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку этому видео. Но очевидно точно, что этот инструмент имеет целью отвлечь людей от действительно важных событий, которые происходят в нашем государстве", – подчеркнул Лерос.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4328211707215925

Контекст:

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".

В ночь на 29 августа 2020 года в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог. По факту поджога зарегистрировано уголовное производство, действия неустановленных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

9 сентября 2021 года Лерос с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчета о срыве спецоперации по вагнеровцам. "Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин [президент Владимир] Зеленский или его секретарша [глава Офиса президента Андрей] Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию", – заявил нардеп.

Тищенко прервал выступление Лероса – подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил от трибуны. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе парламента.

Лерос, комментируя инцидент, заявил, что Тищенко – "это филиал действий СНБО в парламенте", и сказал, что не будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики, потому что "на больных людей нельзя обижаться".

Тищенко заявил, что готов понести ответственность за драку с Леросом. Причиной своего поведения он назвал то, что Лерос "говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что будет добиваться отстранения Тищенко и Лероса от нескольких пленарных заседаний из-за инцидента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: автомобили, экспертиза, видео, Владимир Зеленский, Государственное бюро расследований, вознаграждение, Гео Лерос, уголовное производство, записи, Слуга народа, Андрей Ермак, встреча, ГБР
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