Комитет рекомендовал отстранить Лероса от пяти заседаний Рады

Трансляция заседания комитета велась в YouTube.

Решение приняли единогласно. С соответствующим обращением в к регламентному комитету обратилась фракция "Слуга народа" из-за поведения Лероса в Раде 4 ноября.

Как отметил замглавы этого комитета, нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов в Telergam, голосование по этому предложению в Раде пройдет без обсуждения.

Контекст:

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности главы Офиса президента Андрея Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".

В ночь на 29 августа 2020 года в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог. По факту поджога зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Позднее в Тelegram-каналах появился ролик, на котором человек, похожий на Лероса, договаривается о поджоге автомобиля. На основании этого видео генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 сентября открыла уголовное производство в отношении Лероса.

9 сентября 2021 года Лерос с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчет о срыве спецоперации против наемников из российской ЧВК "Вагнер", воевавших на Донбассе. "Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин Зеленский или его "секретарша" Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию", – заявил нардеп.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко прервал выступление Лероса – подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил от трибуны.

Лерос, комментируя инцидент, заявил, что Тищенко – "это филиал действий СНБО в парламенте", и сказал, что не будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики, потому что "на больных людей нельзя обижаться".

4 ноября Лерос назвал Зеленского "главным предателем в Украине", а после того, как спикер попросил выключить ему микрофон, нардеп показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака. Слуга народа" потребовала от регламентного комитета Рады дать оценку поведению нардепа.

10 ноября Лерос сообщил, что нашел под своим автомобилем устройство для слежки.