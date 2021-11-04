"Прибег к публичным оскорблениям в адрес президента". "Слуга народа" требует от регламентного комитета Рады дать оценку поведению Лероса

Во время выступления в Верховной Раде 4 ноября Лерос назвал президента Владимира Зеленского "главным предателем в Украине". После того, как спикер попросил выключить ему микрофон, нардеп показал средний палец в сторону Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес президента Украины. Такое поведение недопустимо в сессионном зале парламента", – говорится в сообщении Палийчук.

Контекст:

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".

В ночь на 29 августа 2020 года в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог. По факту поджога зарегистрировано уголовное производство, действия неустановленных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

9 сентября 2021 года Лерос с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчета о срыве спецоперации по вагнеровцам. "Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин Зеленский или его секретарша Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию", – заявил нардеп.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко прервал выступление Лероса – подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил от трибуны. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе парламента.

Лерос, комментируя инцидент, заявил, что Тищенко – "это филиал действий СНБО в парламенте", и сказал, что не будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики, потому что "на больных людей нельзя обижаться".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 сентября открыла уголовное производство в отношении Лероса. Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала публикация в Тelegram-каналах ролика, на котором зафиксирован человек, похожий на Лероса.