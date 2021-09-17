"4 канал" не выпустил в эфир интервью с Леросом из-за надписи о Зеленском на футболке

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" Фото: Geo Leros / Facebook

Он объяснил это тем, что на запись программы "Постаті" с Татьяной Даниленко Лерос пришел в одежде с надписью, которая оскорбляет президента Украины Владимира Зеленского. На футболке Лероса было написано "Зеля! Х/ло!"

"Мне неизвестно, чего Гео Лерос хотел достичь таким поступком: получить политические дивиденды, разжечь вражду в обществе или устроить провокацию", – заявил Добродомов.

По его словам, недопустимо ставить знак равенства между президентом России Владимиром Путиным, которого футбольные болельщики назвали "Путин х...ло" после оккупации Крыма и российского вторжения на Донбасс, и Зеленским.

"Этот знак равенства как раз очень выгоден России. "4 канал" – равноудаленный от всех политических сил, мы даем слово как тем, кто защищает власть, так и тем, кто критикует. Но "4 канал" не является терпимым к откровенным провокациям и разжиганию вражды от любых политических сил", – заявил директор канала.

Лерос на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию.

"Ага, именно из-за футболки, а не из-за цензуры. Я ставлю знак равенства между Зеленским и х/йлом, потому что он предатель, брехло и хапуга. Последствия от стаи 95 квартала будут хуже, чем кто-то может себе представить", – считает нардеп.