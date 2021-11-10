ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Лерос сообщил, что нашел под своим авто "странную коробку" – вероятно, устройство для слежки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Лероса, с автомобилем сейчас работают взрывотехники
По словам Лероса, с автомобилем сейчас работают взрывотехники
Фото: Geo Leros / Telegram

Внефракционный народный депутат Гео Лерос нашел под своим автомобилем устройство, которое, вероятно, использовали для слежения. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в YouTube 10 ноября.

"Утром под своим автомобилем обнаружил странную коробку черного цвета, сейчас взрывотехники работают – проверяют, что это за устройство. Скорее всего, это трекер, который отслеживает мое местонахождение, непонятно для чего. Что они собирались дальше с этим делать?" – сказал Лерос.

По словам нардепа, он связывает это событие с Офисом президента.

"Хочу передать Владимиру Александровичу [Зеленскому]: можете взять этот трекер, засунуть в задницу своему Ермаку, чтобы вам легче было друг друга отслеживать. Меня вы не остановите. Пока я дышу, буду вас, ублюдков, выводить на чистую воду", – заявил нардеп.

В Telegram Лерос показал устройство и заявил, что с его помощью за ним следят.

Контекст:

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".

В ночь на 29 августа 2020 года в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог. По факту поджога зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Позднее в Тelegram-каналах появился ролик, на котором человек, похожий на Лероса, договаривается о поджоге автомобиля. На основании этого видео генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 сентября открыла уголовное производство в отношении Лероса.

9 сентября 2021 года Лерос с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчета о срыве спецоперации против наемников из российской ЧВК "Вагнер", воевавших на Донбассе. "Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин Зеленский или его секретарша Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию", – заявил нардеп.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко прервал выступление Лероса – подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил от трибуны.

Лерос, комментируя инцидент, заявил, что Тищенко – "это филиал действий СНБО в парламенте", и сказал, что не будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики, потому что "на больных людей нельзя обижаться".

4 ноября Лерос назвал Зеленского "главным предателем в Украине", а потом показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака. "Слуга народа" потребовала от регламентного комитета Рады дать оценку поведению нардепа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Гео Лерос, автомобиль, слежка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это не пирожок, это кормилица". Волочкова в шпагате попросила ценить ее за "чувство юмора и самоиронию"
"Это не пирожок, это кормилица". Волочкова в шпагате попросила ценить ее за "чувство юмора и самоиронию"
"Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора". Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос
"Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора". Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос
"Некуда деваться, нужно". Monatik объяснил, зачем ему виски за кулисами
"Некуда деваться, нужно". Monatik объяснил, зачем ему виски за кулисами
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам Актуально
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам
"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам
С YouTube-канала Опры Уинфри исчезло интервью принца Гарри и Меган Маркл
С YouTube-канала Опры Уинфри исчезло интервью принца Гарри и Меган Маркл
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню
"Горячо", "Ракурс офигенный". Тина Кароль снялась с головой между ног
"Горячо", "Ракурс офигенный". Тина Кароль снялась с головой между ног
"Принцесса!" 66-летняя Долина надела бальное платье
"Принцесса!" 66-летняя Долина надела бальное платье
"Намного красивее от природы", "Тебе не нужен макияж". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как косметика меняет ее лицо
"Намного красивее от природы", "Тебе не нужен макияж". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как косметика меняет ее лицо
"Люблю украинскую музыку". 73-летняя мать Илона Маска выступила в Киеве
"Люблю украинскую музыку". 73-летняя мать Илона Маска выступила в Киеве
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (193260)
2
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски (177595)
3
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (60628)
4
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (52129)
5
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (42460)
6
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (33067)
7
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (23209)
8
"Колхоз вывели в люди". Наташа Королева рассказала, что с ней произошло 32 года назад (20801)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS