Лерос сообщил, что нашел под своим авто "странную коробку" – вероятно, устройство для слежки

"Утром под своим автомобилем обнаружил странную коробку черного цвета, сейчас взрывотехники работают – проверяют, что это за устройство. Скорее всего, это трекер, который отслеживает мое местонахождение, непонятно для чего. Что они собирались дальше с этим делать?" – сказал Лерос.
По словам нардепа, он связывает это событие с Офисом президента.
"Хочу передать Владимиру Александровичу [Зеленскому]: можете взять этот трекер, засунуть в задницу своему Ермаку, чтобы вам легче было друг друга отслеживать. Меня вы не остановите. Пока я дышу, буду вас, ублюдков, выводить на чистую воду", – заявил нардеп.
В Telegram Лерос показал устройство и заявил, что с его помощью за ним следят.
Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".
В ночь на 29 августа 2020 года в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог. По факту поджога зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Позднее в Тelegram-каналах появился ролик, на котором человек, похожий на Лероса, договаривается о поджоге автомобиля. На основании этого видео генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 сентября открыла уголовное производство в отношении Лероса.
9 сентября 2021 года Лерос с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчета о срыве спецоперации против наемников из российской ЧВК "Вагнер", воевавших на Донбассе. "Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин Зеленский или его секретарша Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию", – заявил нардеп.
Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко прервал выступление Лероса – подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил от трибуны.
Лерос, комментируя инцидент, заявил, что Тищенко – "это филиал действий СНБО в парламенте", и сказал, что не будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики, потому что "на больных людей нельзя обижаться".
4 ноября Лерос назвал Зеленского "главным предателем в Украине", а потом показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака. "Слуга народа" потребовала от регламентного комитета Рады дать оценку поведению нардепа.