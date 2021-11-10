Лерос сообщил, что нашел под своим авто "странную коробку" – вероятно, устройство для слежки

"Утром под своим автомобилем обнаружил странную коробку черного цвета, сейчас взрывотехники работают – проверяют, что это за устройство. Скорее всего, это трекер, который отслеживает мое местонахождение, непонятно для чего. Что они собирались дальше с этим делать?" – сказал Лерос.

По словам нардепа, он связывает это событие с Офисом президента.

"Хочу передать Владимиру Александровичу [Зеленскому]: можете взять этот трекер, засунуть в задницу своему Ермаку, чтобы вам легче было друг друга отслеживать. Меня вы не остановите. Пока я дышу, буду вас, ублюдков, выводить на чистую воду", – заявил нардеп.

В Telegram Лерос показал устройство и заявил, что с его помощью за ним следят.