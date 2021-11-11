"Хотят посадить за показанный средний палец". Лерос сообщил, что ему вручают подозрение

"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока мне не известно, за что. Дел на меня сфабриковали много, ни для кого не секрет", – отметил нардеп.

Лерос высказал мнение, что иметь "другое мнение в государстве [президента Владимира] Зеленского становится опасным для жизни в свободе".

"Трансформация Зеленского в [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко происходит очень быстро", – заявил нардеп.

Позже он сообщил в Facebook, что подозрение вручили за показанный в парламенте в сторону Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака средний палец.

"Хотят посадить меня за показанный средний палец. У меня вопрос ко всем: сколько раз Зеленский показал каждому из нас фак, когда продал Украину олигархам? Когда списал долги [бизнесмена Дмитрия] Фирташа на 50 млрд, а украинцам показал фак в платежках? Когда увеличивает налоги для среднего бизнеса и уменьшает для олигархов-миллиардеров?" – написал Лерос.