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"Хотят посадить за показанный средний палец". Лерос сообщил, что ему вручают подозрение

Лерос 4 ноября в Раде показал средний палец Ермаку и Зеленскому
Лерос 4 ноября в Раде показал средний палец Ермаку и Зеленскому
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Внефракционный нардеп Гео Лерос 11 ноября написал в Facebook, что ему вручают подозрение.

"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока мне не известно, за что. Дел на меня сфабриковали много, ни для кого не секрет", – отметил нардеп.

Лерос высказал мнение, что иметь "другое мнение в государстве [президента Владимира] Зеленского становится опасным для жизни в свободе".

"Трансформация Зеленского в [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко происходит очень быстро", – заявил нардеп.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4510591262311301

Позже он сообщил в Facebook, что подозрение вручили за показанный в парламенте в сторону Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака средний палец.

"Хотят посадить меня за показанный средний палец. У меня вопрос ко всем: сколько раз Зеленский показал каждому из нас фак, когда продал Украину олигархам? Когда списал долги [бизнесмена Дмитрия] Фирташа на 50 млрд, а украинцам показал фак в платежках? Когда увеличивает налоги для среднего бизнеса и уменьшает для олигархов-миллиардеров?" – написал Лерос.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4510652908971803

Контекст:

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".

В ночь на 29 августа 2020 года в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог. По факту поджога зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Позднее в Тelegram-каналах появился ролик, на котором человек, похожий на Лероса, договаривается о поджоге автомобиля. На основании этого видео генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 сентября открыла уголовное производство в отношении Лероса.

9 сентября 2021 года Лерос с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчет о срыве спецоперации против наемников из российской ЧВК "Вагнер", воевавших на Донбассе. "Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин Зеленский или его "секретарша" Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию", – заявил нардеп.

4 ноября Лерос назвал Зеленского "главным предателем в Украине", а после того, как спикер попросил выключить ему микрофон, нардеп показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака. "Слуга народа" потребовала от регламентного комитета Рады дать оценку поведению нардепа.

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады на заседании 10 ноября рекомендовал отстранить Лероса от участия в пяти заседаниях парламента.

Теги: Верховная Рада, Украина, Владимир Зеленский, подозрение, Гео Лерос, Андрей Ермак, ГБР
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