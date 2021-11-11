"Хотят посадить за показанный средний палец". Лерос сообщил, что ему вручают подозрение

"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока мне не известно, за что. Дел на меня сфабриковали много, ни для кого не секрет", – отметил нардеп.
Лерос высказал мнение, что иметь "другое мнение в государстве [президента Владимира] Зеленского становится опасным для жизни в свободе".
"Трансформация Зеленского в [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко происходит очень быстро", – заявил нардеп.
Позже он сообщил в Facebook, что подозрение вручили за показанный в парламенте в сторону Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака средний палец.
"Хотят посадить меня за показанный средний палец. У меня вопрос ко всем: сколько раз Зеленский показал каждому из нас фак, когда продал Украину олигархам? Когда списал долги [бизнесмена Дмитрия] Фирташа на 50 млрд, а украинцам показал фак в платежках? Когда увеличивает налоги для среднего бизнеса и уменьшает для олигархов-миллиардеров?" – написал Лерос.
Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".
В ночь на 29 августа 2020 года в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог. По факту поджога зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Позднее в Тelegram-каналах появился ролик, на котором человек, похожий на Лероса, договаривается о поджоге автомобиля. На основании этого видео генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 сентября открыла уголовное производство в отношении Лероса.
9 сентября 2021 года Лерос с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчет о срыве спецоперации против наемников из российской ЧВК "Вагнер", воевавших на Донбассе. "Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин Зеленский или его "секретарша" Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию", – заявил нардеп.
4 ноября Лерос назвал Зеленского "главным предателем в Украине", а после того, как спикер попросил выключить ему микрофон, нардеп показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака. "Слуга народа" потребовала от регламентного комитета Рады дать оценку поведению нардепа.
Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады на заседании 10 ноября рекомендовал отстранить Лероса от участия в пяти заседаниях парламента.