Глава Минцифры Федоров: Цифровой коровой я себя не ощущаю

Федоров: Точно нет, цифровой коровой не ощущаю себя. Тем более за последние несколько месяцев, когда в режиме 24/7 ты решаешь проблемы и получаешь много хейта Фото: pravda.com.ua

"Ни одного топ-менеджера я не привел в министерство с собой, потому что лично их знал и они классные ребята. Я находил профессионалов, которые лучше всего могут реализовать четыре цели министерства – цифровые услуги, цифровая грамотность, интернет и увеличение доли ИТ в ВВП страны до 10%", – отметил глава Минцифры, отвечая на вопрос, может ли министерство функционировать без него.

По словам Федорова, это возможно.

"На сегодняшний день есть команда, которая понимает цели, построена система менеджмента. Это уже может работать самостоятельно. Невозможно построить что-либо успешное без проблем. Конечно, я понимаю, какие проблемы нужно решить, чтобы спокойно отдать ключи от министерства. Но я так понимаю, вы хотите знать, сколько мне осталось работать в правительстве?" – обратился он к журналистам.

Те ответили, что Федоров – один из немногих, кто остался в Кабмине с 2019 года, и что их больше интересует, не чувствует ли глава Минцифры "себя священной цифровой коровой в правительстве".

"Нет, точно нет, цифровой коровой не ощущаю себя. Тем более за последние несколько месяцев, когда в режиме 24/7 ты решаешь проблемы и получаешь много хейта. Есть постоянные вызовы, риски, но есть цели – они у нас расписаны до конца 2023 года. Я стараюсь двигаться в дедлайнах. А оценить результат работы могут президент и парламент в любое время", – отреагировал Федоров.