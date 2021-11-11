ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава Минцифры Федоров: Цифровой коровой я себя не ощущаю

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федоров: Точно нет, цифровой коровой не ощущаю себя. Тем более за последние несколько месяцев, когда в режиме 24/7 ты решаешь проблемы и получаешь много хейта
Федоров: Точно нет, цифровой коровой не ощущаю себя. Тем более за последние несколько месяцев, когда в режиме 24/7 ты решаешь проблемы и получаешь много хейта
Фото: pravda.com.ua

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Украинской правде", опубликованном 10 ноября, рассказал, что с момента прихода на эту должность пытается строить систему, которая сможет работать без него.

"Ни одного топ-менеджера я не привел в министерство с собой, потому что лично их знал и они классные ребята. Я находил профессионалов, которые лучше всего могут реализовать четыре цели министерства – цифровые услуги, цифровая грамотность, интернет и увеличение доли ИТ в ВВП страны до 10%", – отметил глава Минцифры, отвечая на вопрос, может ли министерство функционировать без него. 

По словам Федорова, это возможно. 

"На сегодняшний день есть команда, которая понимает цели, построена система менеджмента. Это уже может работать самостоятельно. Невозможно построить что-либо успешное без проблем. Конечно, я понимаю, какие проблемы нужно решить, чтобы спокойно отдать ключи от министерства. Но я так понимаю, вы хотите знать, сколько мне осталось работать в правительстве?" – обратился он к журналистам. 

Те ответили, что Федоров – один из немногих, кто остался в Кабмине с 2019 года, и что их больше интересует, не чувствует ли глава Минцифры "себя священной цифровой коровой в правительстве". 

"Нет, точно нет, цифровой коровой не ощущаю себя. Тем более за последние несколько месяцев, когда в режиме 24/7 ты решаешь проблемы и получаешь много хейта. Есть постоянные вызовы, риски, но есть цели – они у нас расписаны до конца 2023 года. Я стараюсь двигаться в дедлайнах. А оценить результат работы могут президент и парламент в любое время", – отреагировал Федоров.

Контекст:

Федоров стал главой новосозданного Министерства цифровой трансформации и вице-премьером в 2019 году. Он вошел в состав правительства, которое было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года и был на тот момент самым молодым членом Кабмина (ему было 28 лет). 

Это правительство во главе с Алексеем Гончаруком отправили в отставку в марте 2020 года, новым премьером стал Денис Шмыгаль. Федоров и еще несколько членов правительства при смене Кабмина свои должности сохранили.

После этого состав правительства несколько раз обновляли, на данный момент, кроме Федорова, с 2019 года на своей должности остается глава Минюста Денис Малюська. Дмитрий Кулеба, который в 2019 году был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, в марте 2020-го перешел на должность министра внутренних дел.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: правительство, Михаил Федоров, Кабмин, Минцифры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич
"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"
"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"
"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена
"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена
"Красивый мальчик, светленький". Юрий Горбунов показал старшего сына от Кати Осадчей
"Красивый мальчик, светленький". Юрий Горбунов показал старшего сына от Кати Осадчей
"Какой сын красавчик". Андрей Шевченко поздравил среднего сына с 15-летием
"Какой сын красавчик". Андрей Шевченко поздравил среднего сына с 15-летием
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
"У психически нестабильных сезон обострения". Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате
"У психически нестабильных сезон обострения". Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате
"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук показала тело в мокром купальнике
"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук показала тело в мокром купальнике
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Фигура топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". 40-летняя Собчак снялась в бикини
"Фигура – топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". 40-летняя Собчак снялась в бикини
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Прикид огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Прикид – огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии
"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala – ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (268446)
2
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (101657)
3
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (69010)
4
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (36872)
5
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (31392)
6
"Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене (21158)
7
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе (20914)
8
"Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении (19164)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS