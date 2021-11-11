В Минцифры пока не собираются добавлять в "Дію" справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 – Минздрав не просил

Отвечая на вопрос, сможет ли человек, у которого есть подтвержденные врачом противопоказания к вакцинации, сгенерировать документ об этом в "Дії", Федоров предположил, что да, так как планируется "все вещи, связанные с коронавирусом, сделать цифровыми, чтобы у всех украинцев был равный доступ к технологиям".
Однако когда это произойдет, он сказать не смог.
"Насколько мне известно, Минздрав утвердил форму справки, которую будут выдавать пациентам с противопоказаниями к COVID-вакцинации. По состоянию на сегодняшний день у нас пока нет технического задания. Поэтому не могу сказать, когда появится возможность сгенерировать такую справку в приложении "Дія", – сказал Федоров.
Он отметил, что после того как такое техническое задание будет получено, услуга заработает всего через несколько дней.
Кроме того, Федоров сообщил, что уже на этой неделе в "Дії" появится возможность сгенерировать результаты ПЦР-тестирования.
Министерство здравоохранения Украины 28 октября утвердило список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от COVID-19.
Приказом от 2 ноября Минздрав утвердил форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации против COVID-19. Минздрав напомнил, что постоянные противопоказания могут быть лишь к прививке конкретной вакциной от COVID-19, например тяжелая аллергическая реакция на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.
При этом в Минздраве сообщали, что данные о пациентах, которым противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения, их можно будет отобразить в приложении "Дія".