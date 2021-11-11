В Минцифры пока не собираются добавлять в "Дію" справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 – Минздрав не просил

Федоров считает: все, что связано с коронавирусом в Украине, нужно сделать цифровым Фото: Михайло Федоров / Facebook

Отвечая на вопрос, сможет ли человек, у которого есть подтвержденные врачом противопоказания к вакцинации, сгенерировать документ об этом в "Дії", Федоров предположил, что да, так как планируется "все вещи, связанные с коронавирусом, сделать цифровыми, чтобы у всех украинцев был равный доступ к технологиям".

Однако когда это произойдет, он сказать не смог.

"Насколько мне известно, Минздрав утвердил форму справки, которую будут выдавать пациентам с противопоказаниями к COVID-вакцинации. По состоянию на сегодняшний день у нас пока нет технического задания. Поэтому не могу сказать, когда появится возможность сгенерировать такую справку в приложении "Дія", – сказал Федоров.

Он отметил, что после того как такое техническое задание будет получено, услуга заработает всего через несколько дней.

Кроме того, Федоров сообщил, что уже на этой неделе в "Дії" появится возможность сгенерировать результаты ПЦР-тестирования.