С 1 декабря регионы Украины начнут переходить на электронную онлайн-прописку – Минцифры

Сейчас изменить место регистрации онлайн можно в семи городах Украины Фото: depositphotos.com

На эту процедуру уйдет не месяц, а 5–10 минут. Украинцам нужно будет заполнить заявление "Дії" и получить онлайн-подтверждение владельца жилья.

Что изменится:

изменить место регистрации в "Дії" с могут и владельцы паспортов-книжечек;

могут и владельцы паспортов-книжечек; оформлять пенсию или получать медицинскую помощь можно будет, не привязываясь к месту регистрации.

Сейчас изменить место регистрации онлайн можно в семи городах Украины, услуга доступна жителям Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Кривого Рога и Мариуполя.