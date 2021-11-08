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С 1 декабря регионы Украины начнут переходить на электронную онлайн-прописку – Минцифры

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Сейчас изменить место регистрации онлайн можно в семи городах Украины
Сейчас изменить место регистрации онлайн можно в семи городах Украины
Фото: depositphotos.com

Все области Украины с 1 декабря постепенно начнут переходить на электронное изменение места регистрации. Об этом 8 ноября заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщил Telegram-канал министерства.

На эту процедуру уйдет не месяц, а 5–10 минут. Украинцам нужно будет заполнить заявление "Дії" и получить онлайн-подтверждение владельца жилья.

Что изменится:

  • изменить место регистрации в  "Дії" смогут и владельцы паспортов-книжечек;
  • оформлять пенсию или получать медицинскую помощь можно будет, не привязываясь к месту регистрации.

Сейчас изменить место регистрации онлайн можно в семи городах Украины, услуга доступна жителям Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Кривого Рога и Мариуполя.

Контекст:

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.

В декабре 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места жительства и снятии с регистрации онлайн.

С 17 мая 2021 года на портале "Дія", а 18-го и в мобильном приложении услуга прописки онлайн заработала для жителей семи городов Украины: Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Киева, Кривого Рога и Мариуполя, рассказал во время презентации новых услуг приложения "Дія" замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Верховная Рада 5 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект №5463 "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине".

Теги: Украина, Михаил Федоров, регистрация места жительства, Минцифры
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