С 1 декабря регионы Украины начнут переходить на электронную онлайн-прописку – Минцифры

На эту процедуру уйдет не месяц, а 5–10 минут. Украинцам нужно будет заполнить заявление "Дії" и получить онлайн-подтверждение владельца жилья.
Что изменится:
Сейчас изменить место регистрации онлайн можно в семи городах Украины, услуга доступна жителям Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Кривого Рога и Мариуполя.
В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.
В декабре 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места жительства и снятии с регистрации онлайн.
С 17 мая 2021 года на портале "Дія", а 18-го и в мобильном приложении услуга прописки онлайн заработала для жителей семи городов Украины: Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Киева, Кривого Рога и Мариуполя, рассказал во время презентации новых услуг приложения "Дія" замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.
Верховная Рада 5 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект №5463 "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине".