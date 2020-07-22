Кабмин разрешил онлайн-регистрацию места проживания детей

По словам первого замминистра цифровой трансформации Алексея Выскуба, целевой аудиторией услуги онлайн-регистрации места жительства являются родители около 6 млн детей.

Для регистрации места жительства ребенка теперь не нужно посещать Центр предоставления административных услуг Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее предоставлять публичную услугу по регистрации места проживания детей и снятия их с регистрации. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 22 июля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Проектом акта предлагается внесение изменений в правила регистрации места жительства и фактически вводится возможность регистрации места проживания ребенка в возрасте до 14 лет в электронной форме. Фактически целевой аудиторией этой услуги являются родители около 6 млн детей, которым предоставляется возможность зарегистрировать или снять с регистрации места проживания своего ребенка исключительно в электронной форме без посещения Центра предоставления административных услуг и других органов госвласти", – сообщил первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.

Одним из пунктов предвыборной кампании Зеленского была идея "перенести государство в смартфон".