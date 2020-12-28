Кабмин Украины согласовал экспериментальный проект изменения прописки онлайн

Подать заявку на изменение прописки можно будет онлайн на портале "Дія". На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины, сообщили в Кабмине, но не уточнили, в каких.

Услуга будет доступна на портале "Дія" Фото: thedigital.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 28 декабря утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места проживания и снятии с регистрации онлайн. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Сейчас услуга доступна на портале госуслуг "Дія" для детей до 14 лет в Харькове.

"Подать заявку на получение услуги можно будет на портале "Дія". Сокращается количество документов и вводится взаимодействие между информационными системами и реестрами", – сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Услуга будет доступна для:

детей в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;

украинцев, которые имеют ID-карты – по адресу жилья, сведения о котором внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, если человек владеет жильем или получил электронное согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.

В Кабмине сообщили, что на первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины, но не уточнили, в каких.

В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.