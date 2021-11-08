ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Минздрав утвердил форму справки, которую выдадут украинцам, имеющим противопоказания для вакцинации от COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Минздрава рассматривает два типа противопоказаний для вакцинации: абсолютное и оговорка
Минздрава рассматривает два типа противопоказаний для вакцинации: абсолютное и оговорка 
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram.

Форму №028-1/о  и инструкцию о ее заполнении Минздрав одобрил 2 ноября.

Справка будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с инструкциями по применению вакцин, уточнили в сообщении.

Министерство здравоохранения Украины 28 октября утвердило список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от COVID-19

В документе Минздрава указаны два типа противопоказаний: абсолютное (если существует вероятность возникновения серьезной побочной реакции) и оговорка (когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками).

Данные о пациентах, которым противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения, их можно будет сгенерировать в приложении "Дія".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,4 млн человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 7,9 млн. 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По его словам, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Вакцинация против коронавируса спасла минимум 5,5 тыс. жизней украинцев, отметил глава Минздрава 8 ноября.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта
  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию
"Лучшая пара сезона". Солистка Kazka Зарицкая прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"
"Лучшая пара сезона". Солистка Kazka Зарицкая прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"
  "Был на кислороде в больнице". Жена Павла Зиброва призналась, что 64-летний певец был на грани жизни и смерти
  "Был на кислороде в больнице". Жена Павла Зиброва призналась, что 64-летний певец был на грани жизни и смерти
"Незаконно, хотя и приятно". Олимпийский призер, каратист Горуна дал совет, что делать, если "жизнь кошмарит"
"Незаконно, хотя и приятно". Олимпийский призер, каратист Горуна дал совет, что делать, если "жизнь кошмарит"
  "Я их не стираю, а выбрасываю". Лобода объяснила, зачем в ее райдере обязательным пунктом значатся носки
  "Я их не стираю, а выбрасываю". Лобода объяснила, зачем в ее райдере обязательным пунктом значатся носки
"Мальчик очень хорошенький", "Похож на вас". 56-летняя Элизабет Херли пришла на премьеру с 19-летним сыном
"Мальчик очень хорошенький", "Похож на вас". 56-летняя Элизабет Херли пришла на премьеру с 19-летним сыном
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом (170419)
2
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы (103889)
3
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала (73649)
4
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (43562)
5
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (32894)
6
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье (15540)
7
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (15438)
8
"Колхоз вывели в люди". Наташа Королева рассказала, что с ней произошло 32 года назад (15060)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS