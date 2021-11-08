Минздрав утвердил форму справки, которую выдадут украинцам, имеющим противопоказания для вакцинации от COVID-19

Минздрава рассматривает два типа противопоказаний для вакцинации: абсолютное и оговорка Фото: EPA

Форму №028-1/о и инструкцию о ее заполнении Минздрав одобрил 2 ноября.

Справка будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с инструкциями по применению вакцин, уточнили в сообщении.

Министерство здравоохранения Украины 28 октября утвердило список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от COVID-19.

В документе Минздрава указаны два типа противопоказаний: абсолютное (если существует вероятность возникновения серьезной побочной реакции) и оговорка (когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками).

Данные о пациентах, которым противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения, их можно будет сгенерировать в приложении "Дія".