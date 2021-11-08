Украинская журналистка, перенесшая анафилактический шок после вакцинации от гриппа, привилась от COVID-19

В 2019 году у Радионовой после вакцинации произошел анафилактический шок, она упала в обморок, а очнулась в "скорой". Журналистку тогда спасли, но никакого документа с описанием реакции на вакцину ей не дали, медики пояснили, что больше никогда в жизни ей не стоит делать никаких прививок.

С начала эпидемии коронавируса Радионова пыталась выяснить, относится ли этот запрет и к вакцинации от COVID-19. Этот вопрос она задавала министру здравоохранения, аллергологам, иммунологам, инфекционистам, семейному врачу и реаниматологу. Одни говорили, что можно делать прививку, другие отговаривали от нее. Журналистка отказалась от предложения купить за 5 тыс. грн фальшивый сертификат о вакцинации.

Аллерголог Людмила Забродская посоветовала Радионовой сделать прививку в больнице, где есть реаниматологи. С собой она взяла результаты дорогостоящих анализов, которые, как подчеркнули в сюжете, оказались малополезными.

Инфекционист Алла Волоха отметила, что аллергическая реакция может появиться на такие компоненты вакцины, как полителен, глюколь и полисорбат. Эти вещества есть в вакцинах Pfizer, AstraZeneca и Moderna, поэтому медики решили вакцинировать Радионову препаратом CoronaVac, он легче всего переносится организмом.

Перед введением вакцины журналистке ввели гормональный препарат в качестве превентивной защиты. У медиков также под рукой был адреналин – на случай, если организм даст сбой. Но вакцинация прошла без негативных последствий. Через две недели Радионова пойдет в ту же больницу за второй дозой.