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Впервые в истории Украины. СБУ передала Минобороны военное вооружение на 1 млрд грн

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Вооружение, изъятое СБУ, принадлежало России
Вооружение, изъятое СБУ, принадлежало России
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины передала Министерству обороны крупную партию вооружения общей стоимостью 1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 11 ноября на официальном сайте СБУ.

На баланс Минобороны был передан арсенал весом более 500 тонн, который был изъят контрразведкой в ходе спецопераций, заявили в СБУ. 

Это, в частности, гранатометы, боеприпасы, взрывчатые вещества, ракеты, двигатели и комплектующие к авиационной технике, комплектующие к бронетанковой технике, а также фосфорные и соляные кислоты.

Вооружение находилось под арестом и принадлежало российским государственным компаниям, которые, согласно сообщению СБУ, "использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины".

Передачу оружия Министерству обороны санкционировали суд и правительство.

Это первый подобный случай в истории Украины, отмечают в Службе безопасности Украины.

Теги: СБУ, оружие, вооружение, Минобороны, спецоперация
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