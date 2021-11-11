Впервые в истории Украины. СБУ передала Минобороны военное вооружение на 1 млрд грн

На баланс Минобороны был передан арсенал весом более 500 тонн, который был изъят контрразведкой в ходе спецопераций, заявили в СБУ.

Это, в частности, гранатометы, боеприпасы, взрывчатые вещества, ракеты, двигатели и комплектующие к авиационной технике, комплектующие к бронетанковой технике, а также фосфорные и соляные кислоты.

Вооружение находилось под арестом и принадлежало российским государственным компаниям, которые, согласно сообщению СБУ, "использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины".

Передачу оружия Министерству обороны санкционировали суд и правительство.

Это первый подобный случай в истории Украины, отмечают в Службе безопасности Украины.