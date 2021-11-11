Ткаченко написал заявление об отставке

Говоря о причинах такого шага, он назвал решение Кабинета Министров забрать у Министерства культуры и информполитики Госкино, принятое на закрытом заседании Кабмина, без согласования с министерством. По мнению Ткаченко, это решение нелогично.
"Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", – написал он.
Ткаченко подчеркнул, что это не единичное решение. Так, в начале года правительство решило создать Госслужбу и Госинспекцию по охране культурного наследия, но у министерства отозвали представление на создание этих институтов.
"Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней – не менее болезненной. Бюджет на культуру – 2022. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы", – написал министр.
По его оценке, за время работы в министерстве ему удалось сделать около 50% из запланированного. Он назвал достижения, которыми гордится:
"А еще разработка государственной целевой программы по поддержке народных художественных промыслов, изменения в закон о библиотеке и библиотечном деле, стратегия продвижения чтения, заработал Совет по развитию креативных индустрий и многое другое. Эти полтора года были действительно безумными. Хоть и эмоционально сложные, но очень вдохновляющие", – заявил Ткаченко.
Он поблагодарил "своих сподвижников в регионах", команду в министерстве, коллег из фракции "Слуга народа", а также – за доверие – президента и пожелал следующему главе МКИП "выдержки и внутренней силы".
В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы "1+1 Медиа". 20 августа он сложил полномочия руководителя, став почетным президентом холдинга.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня 2020 года внес в Верховную Раду представление на назначение Ткаченко. 4 июня Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.
10 ноября 2021 года СМИ написали о предстоящей отставке Ткаченко из-за решения об отделении от ведомства Госкино, принятого на закрытом заседании Кабмина.