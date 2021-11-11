Ткаченко написал заявление об отставке

Ткаченко заявил, что основные причины его отставки – передача Госкино Кабмину и госбюджет на культуру 2022 года Фото: mkip.gov.ua

Говоря о причинах такого шага, он назвал решение Кабинета Министров забрать у Министерства культуры и информполитики Госкино, принятое на закрытом заседании Кабмина, без согласования с министерством. По мнению Ткаченко, это решение нелогично.

"Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", – написал он.

Ткаченко подчеркнул, что это не единичное решение. Так, в начале года правительство решило создать Госслужбу и Госинспекцию по охране культурного наследия, но у министерства отозвали представление на создание этих институтов.

"Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней – не менее болезненной. Бюджет на культуру – 2022. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы", – написал министр.

По его оценке, за время работы в министерстве ему удалось сделать около 50% из запланированного. Он назвал достижения, которыми гордится:

запуск программы #МандруйУкраїною;

старт в условиях очень ограниченного финансирования программы "Большая реставрация" и получение субвенций из госбюджета на 57 объектов культурного наследия государственной и коммунальной формы собственности;

при пандемических ограничениях удалось остановить секвестр бюджета на культуру, удержать закрытые на карантин секторы "на плаву", а также увеличить на 35% бюджетное финансирование культуры и креативных индустрий в 2020-м и 2021 годах;

переход борьбы с дезинформацией на национальном уровне в конкретные действия – разработана стратегия информационной безопасности, запущена программа медиаграмотности "Фильтр", функционирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности;

появление в бюджете субвенции на создание/модернизацию центров культурных услуг, запуск пилотного проекта в семи областях.

"А еще разработка государственной целевой программы по поддержке народных художественных промыслов, изменения в закон о библиотеке и библиотечном деле, стратегия продвижения чтения, заработал Совет по развитию креативных индустрий и многое другое. Эти полтора года были действительно безумными. Хоть и эмоционально сложные, но очень вдохновляющие", – заявил Ткаченко. Он поблагодарил "своих сподвижников в регионах", команду в министерстве, коллег из фракции "Слуга народа", а также – за доверие – президента и пожелал следующему главе МКИП "выдержки и внутренней силы".