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ОБЩЕСТВО

В программу "Большая реставрация" добавили 26 исторических памятников, в том числе Одесский художественный музей

Министерство намерено отреставрировать Одесский художественный музей (дворец Потоцких)
Министерство намерено отреставрировать Одесский художественный музей (дворец Потоцких)
Фото: wikiwand.com

Бюджетный комитет Рады одобрил выплату субвенций из бюджета Министерства культуры и информполитики для восстановления памятников местного значения в рамках программы "Большая реставрация". Об этом сообщил в Facebook 20 октября министр культуры Александр Ткаченко.

Он пояснил, что комитет позволил тратить средства на объекты, которые находятся в коммунальной, а не государственной собственности. Благодаря этому в список программы "Большая реставрация" в этом году внесут еще 26 объектов. 

"Некоторые из культурных памятников находятся именно в коммунальной форме собственности, но от этого их ценность никак не уменьшается. Как и потребность в ремонтно-реставрационных работах", – отметил чиновник.

Министр опубликовал перечень 26 памятников, на реставрацию которых выделят финансирование из госбюджета. В списке, в частности, здание Одесского художественного музея, Луцкая башня в Остроге, замок Радзивиллов XVI века в Волынской области, несколько театров и музеев в разных регионах.

Заявки на реставрацию направили в министерство областные государственные администрации, а из них экспертный совет при Минкульте выбрал 26 проектов.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/4578930202174546


Контекст:

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине за три года в рамках государственной программы "Большая реставрация" собираются отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия.

Ткаченко 17 февраля в интервью LB.ua сообщил, что в 2021 году на программу "Большая реставрация" заложили 2 млрд грн. Из них 1,7 млрд грн – это ожидаемые поступления от игорной деятельности, а 300 млн грн – из общего фонда госбюджета. Ткаченко сказал, что программа рассчитана минимум на три-четыре года.

В мае пресс-служба Минкульта опубликовала список из 22 проектов, которые вошли в программу в 2021 году. Среди них несколько объектов Киево-Печерской Лавры, обследование и противоаварийные работы в Хотинской крепости, ремонт нескольких зданий и и разработка проекта реставрации колокольни Софии Киевской.

В июле Рада дополнительно выделила 1 млрд грн на реставрацию памятников культурного наследия.

Теги: памятник, госбюджет, бюджет, театр, культура, Александр Ткаченко, ремонт, Минкульт, история, музей, финансирование, субвенция
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