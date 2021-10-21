В программу "Большая реставрация" добавили 26 исторических памятников, в том числе Одесский художественный музей

Он пояснил, что комитет позволил тратить средства на объекты, которые находятся в коммунальной, а не государственной собственности. Благодаря этому в список программы "Большая реставрация" в этом году внесут еще 26 объектов.

"Некоторые из культурных памятников находятся именно в коммунальной форме собственности, но от этого их ценность никак не уменьшается. Как и потребность в ремонтно-реставрационных работах", – отметил чиновник.

Министр опубликовал перечень 26 памятников, на реставрацию которых выделят финансирование из госбюджета. В списке, в частности, здание Одесского художественного музея, Луцкая башня в Остроге, замок Радзивиллов XVI века в Волынской области, несколько театров и музеев в разных регионах.

Заявки на реставрацию направили в министерство областные государственные администрации, а из них экспертный совет при Минкульте выбрал 26 проектов.



