В программу "Большая реставрация" добавили 26 исторических памятников, в том числе Одесский художественный музей

Он пояснил, что комитет позволил тратить средства на объекты, которые находятся в коммунальной, а не государственной собственности. Благодаря этому в список программы "Большая реставрация" в этом году внесут еще 26 объектов.
"Некоторые из культурных памятников находятся именно в коммунальной форме собственности, но от этого их ценность никак не уменьшается. Как и потребность в ремонтно-реставрационных работах", – отметил чиновник.
Министр опубликовал перечень 26 памятников, на реставрацию которых выделят финансирование из госбюджета. В списке, в частности, здание Одесского художественного музея, Луцкая башня в Остроге, замок Радзивиллов XVI века в Волынской области, несколько театров и музеев в разных регионах.
Заявки на реставрацию направили в министерство областные государственные администрации, а из них экспертный совет при Минкульте выбрал 26 проектов.
В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине за три года в рамках государственной программы "Большая реставрация" собираются отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия.
Ткаченко 17 февраля в интервью LB.ua сообщил, что в 2021 году на программу "Большая реставрация" заложили 2 млрд грн. Из них 1,7 млрд грн – это ожидаемые поступления от игорной деятельности, а 300 млн грн – из общего фонда госбюджета. Ткаченко сказал, что программа рассчитана минимум на три-четыре года.
В мае пресс-служба Минкульта опубликовала список из 22 проектов, которые вошли в программу в 2021 году. Среди них несколько объектов Киево-Печерской Лавры, обследование и противоаварийные работы в Хотинской крепости, ремонт нескольких зданий и и разработка проекта реставрации колокольни Софии Киевской.
В июле Рада дополнительно выделила 1 млрд грн на реставрацию памятников культурного наследия.