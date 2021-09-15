Кабмин одобрил Стратегию информационной безопасности до 2025 года

Цель принятия стратегии – "противодействие внутренним и внешним угрозам информационной безопасности, защита государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержка информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности, обороны государства, обеспечение прав и свобод каждого гражданина", отметили в пресс-службе.

"Информационная безопасность в XXI веке имеет важнейшее значение. Телевидение, интернет, социальные сети – весь этот арсенал уже используется против Украины и поражает миллионы людей, иногда даже незаметно для них самих. А поскольку социальные сети входят в жизнь наших детей все раньше и раньше, мы должны иметь инструменты, как не допустить откровенной пропаганды, агрессивной риторики, манипуляций историческими фактами. Стратегия – один из первых шагов на пути к таким действенным инструментам", – сказал министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко.

В Кабмине сообщили, что результатами стратегии должны стать защищенное информационное пространство; эффективное функционирование системы стратегических коммуникаций; эффективное противодействие распространению незаконного контента; "информационная реинтеграция" граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и на прилегающих к ним территориях Украины; повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности населения; обеспечение защиты прав журналистов; "формирование общенациональной идентичности".

Стратегию должен одобрить Совет нацбезопасности и обороны Украины, после этого ее сможет ввести в действие своим указом президент Владимир Зеленский.