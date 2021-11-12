Саакашвили поблагодарил Зеленского за разговор с премьером Грузии

"Спасибо большое президенту Зеленскому за все его старания в восстановлении моих жестоко попранных прав и принципиальную и бесстрашную позицию в отношении меня как личного заключенного воплощения мирового зла и заклятого врага грузинского и украинского народов", – заявил политик.

По словам Саакашвили, разговор Зеленского с премьером Грузии "имел очень принципиальный, но одновременно и человечный характер".

Своей позицией и действием резидент подчеркнул роль Украины как сверхдержавы нашего региона, с которой все должны считаться и прислушиваться к мнению ее президента. Спасибо моей любимой Украине, Спасибо мной любимому украинскому народу, Спасибо президенту Зеленскому!" – говорится в заявлении.