Саакашвили голодает 44-й день. Ясько встретилась с ним в тюремной больнице

Ясько об условиях жизни Саакашвили: То, что я вижу, это настолько депрессивно, нарушает все его права, достоинство, я не могу поверить, что такое происходит Фото: Ліза Ясько / Facebook

12 ноября ей удалось получить разрешение и встретиться с Саакашвили.

"Есть разные способы, как можно получить к нему разрешение, как правило, мы оформляем через наше посольство официальным путем, и до сих пор мне такого разрешения не дали. То, что я сегодня получила разрешение, – это по заявлению его самого на посещение. Меня очень беспокоит, почему такое происходит в отношении иностранных парламентариев и почему мне как украинке, которая является членом его семьи, не дают разрешения", – сказала она.

Ясько подчеркнула, что Саакашвили продолжает голодовку, и готов прекратить ее только, если его переведут "в нормальные условия с медицинской аппаратурой".

"То, что я вижу, это настолько депрессивно, нарушает все его права, достоинство, я не могу поверить, что такое происходит. Но своими глазами я это видела. Я видела, в каких условиях он находится, и когда мы разговариваем, я слышу, что за окном криминалитет кричит обидные слова", – описала она условия жизни политика.

Американский юрист Джон Сэндвидж, приехавший в Грузию, чтобы представлять интересы заключенного политика, считает, что безопасность Саакашвили не может быть обеспечена в больнице Глданской тюрьмы, сообщает "Новости-Грузия".

"В этом учреждении его безопасность не может быть защищена, также нет соответствующих медицинских средств в случае ухудшения его состояния", – заявил Сэндвидж журналистам.

По словам адвоката, он уже ознакомился с обвинениями, которые выдвинуты против третьего президента Грузии.

"Могу сказать, что подобных обвинений вы не увидите в Америке. Думаю, то, в чем его обвиняют, не было бы сочтено уголовным преступлением согласно американским законам или же согласно международному праву. Однако на данный момент в первую очередь мы должны думать об его здоровье и безопасности", – подчеркнул адвокат.