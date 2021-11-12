Яценюк: Чтобы освободить Саакашвили, надо применить дипломатические переговоры

Яценюк отметил, что Украина и Грузия являются стратегическими партнерами. Он также подчеркнул, что Саакашвили в Украине является должностным лицом.

"Что бы я сделал на месте Владимира Зеленского?.. Единственно верный вариант, я считаю, – найти такого конфидента, близкого человека, чтобы начать проводить реальные непубличные переговоры с нынешней грузинской властью. Чтобы освободить Саакашвили, надо применить все дипломатические переговоры – не через твиты, не через интернет, а через очень дипломатичную, я бы даже сказал, ниже плинтуса работу, чтобы договориться с действующей грузинской властью, как освободить гражданина Украины Михаила Саакашвили, главу Исполкома реформ, назначенного Владимиром Зеленским. Есть ли вероятность успеха в этом? Есть. Я даю точно больше 50%. Но это очень тонкая дипломатическая работа", – сказал он.