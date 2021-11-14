Девять депутатов парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

"Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега [лидер оппозиционной партии "Дроа"] Елене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием – перевести Михаила Саакашвили в многофункциональную клинику", – сказал Киркитадзе.

Кроме Киркитадзе голодовку начали Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.

Оперный певец Паата Бурчуладзе также заявил о намерении объявить голодовку в поддержку Саакашвили. Об этом он написал 14 ноября в Facebook.

"Я нахожусь за границей и отсюда наблюдать за тем ужасом, который происходит в Грузии, еще сложнее. Поэтому я решил, что завтра выезжаю в Грузию. Я принял твердое решение, что сразу после приезда объявлю голодовку до тех пор, пока третий президент не будет переведен в мультипрофильную клинику", – написал Бурчуладзе.

Хоштария 3 ноября объявила голодовку. "Я решила объявить голодовку здесь, в парламенте, как в учреждении, которого не существует, которое я не признаю, и в котором я отказалась работать, я буду голодать здесь до тех пор, пока Саакашвили не доставят в гражданскую клинику", – заявила она.

С аналогичным требованием выступил кандидат в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Ираклий Гогуадзе. Свою голодовку Гогуадзе проводит перед зданием парламента Грузии.