ГОРДОН
 
 
МИР

Денисова прибыла в Тбилиси, чтобы навестить Саакашвили

Денисова ждет решения минюста Грузии, встреча с Саакашвили должна состояться 16 ноября
Денисова ждет решения минюста Грузии, встреча с Саакашвили должна состояться 16 ноября
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 15 ноября прибыла в Грузию. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Прибыла в Грузию с намерением посетить в пенитенциарном учреждении №18 в Глдани [экс-президента Грузии], гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили", – отметила омбудсмен.

Она добавила, что на прошлой неделе получила письмо от Саакашвили, в котором он жаловался на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просил о встрече.

Посольство Украины направило запрос в министерство юстиции Грузии о предоставлении разрешения на посещение Саакашвили. Денисова отметила, что ждет решения минюста Грузии.  Встреча дожна состояться 16 ноября.

Саакашвили голодает в Грузии уже 46-й день. 14 ноября консилиуму врачей отказали во встрече с экс-президентом, потому что врачи пришли в "нерабочие часы", сообщила возлюбленная политика, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила Денисова.

Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

Теги: Украина, Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, Людмила Денисова, Тбилиси, голодовка, омбудсмен, посольство Украины, задержание Саакашвили в Грузии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названа дата премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  Названа дата премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
"Животик видно. Красивая безумно". Дочь Сумской показала свежие снимки из Москвы
"Животик видно. Красивая безумно". Дочь Сумской показала свежие снимки из Москвы
  Племянница Ротару – певица Sonya Kay: Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет. Для мамы это будет шок
  Племянница Ротару – певица Sonya Kay: Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет. Для мамы это будет шок
"Очень вкусно, очень". Тимошенко перед камерой поела мясо, приготовленное в свином желудке или мочевом пузыре
"Очень вкусно, очень". Тимошенко перед камерой поела мясо, приготовленное в свином желудке или мочевом пузыре
Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия
Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия
"Красивая грудь". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук сняла селфи-видео в откровенном купальнике
"Красивая грудь". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук сняла селфи-видео в откровенном купальнике
"Что там за вкусняшки?", "Сырое мясо со сливами?" Каменских взбудоражила сеть своим завтраком
"Что там за вкусняшки?", "Сырое мясо со сливами?" Каменских взбудоражила сеть своим завтраком
"Я бы не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало". Жена футболиста Зубкова заявила, что мужчина должен зарабатывать минимум €10 тыс. в месяц
"Я бы не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало". Жена футболиста Зубкова заявила, что мужчина должен зарабатывать минимум €10 тыс. в месяц
"Весь выпуск смотрел на это декольте". Настя Каменских засветила пышный бюст рядом с Олегом Винником
"Весь выпуск смотрел на это декольте". Настя Каменских засветила пышный бюст рядом с Олегом Винником
"Убиваешь своей красотой". 52-летняя Дженнифер Лопес показала обнаженную спину и ягодицы
"Убиваешь своей красотой". 52-летняя Дженнифер Лопес показала обнаженную спину и ягодицы
  "Жаль до слез". Еще один музыкант покинул "Танцы со звездами", в полуфинал прошли четыре пары
  "Жаль до слез". Еще один музыкант покинул "Танцы со звездами", в полуфинал прошли четыре пары
"Я бы поучаствовал в такой Камасутре". Кристина Асмус похвасталась своей гибкостью в постели
"Я бы поучаствовал в такой Камасутре". Кристина Асмус похвасталась своей гибкостью в постели
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане"
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане"
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (144164)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (103514)
3
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (70774)
4
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (65627)
5
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте (53210)
6
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (32719)
7
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети (25891)
8
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье (22196)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS