Денисова прибыла в Тбилиси, чтобы навестить Саакашвили

"Прибыла в Грузию с намерением посетить в пенитенциарном учреждении №18 в Глдани [экс-президента Грузии], гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили", – отметила омбудсмен.

Она добавила, что на прошлой неделе получила письмо от Саакашвили, в котором он жаловался на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просил о встрече.

Посольство Украины направило запрос в министерство юстиции Грузии о предоставлении разрешения на посещение Саакашвили. Денисова отметила, что ждет решения минюста Грузии. Встреча дожна состояться 16 ноября.

Саакашвили голодает в Грузии уже 46-й день. 14 ноября консилиуму врачей отказали во встрече с экс-президентом, потому что врачи пришли в "нерабочие часы", сообщила возлюбленная политика, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.